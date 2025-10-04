Sono stati sorteggiati i gironi dell'Italia femminile e maschile ai prossimi Europei del 2026. Per le ragazze di Velasco impegni nel POOL D contro Svezia, Montenegro, Francia, Slovacchia e Croazia. Per la nazionale di De Giorgi, invece, le sfide nel POOL A con Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia
Caccia al titolo europeo. Dopo le due straordinarie imprese ai Mondiali, l'Italia femminile e maschile di volley iniziano a proiettarsi all'obiettivo del 2026, dove si giocherà il trofeo continentale. A Bari sono stati effettuati i sorteggi di entrambe le competizioni: gli Europei femminili si disputeranno tra il 21 agosto e il 6 settembre tra Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia, mentre l'Eurovolley maschile andrà in scena tra il 9 e 26 settembre, con l'Italia tra i Paesi ospitanti insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania: il debutto sarà a Napoli, in piazza del Plebiscito, mentre la finale si terrà nel nuovo Pala Santa Giulia di Milano. Ecco i pool in cui sono state inserite le Nazionali femminile e maschile.
Le avversarie dell'Italia femminile di volley
POOL D:
- ITALIA
- Svezia
- Montenegro
- Francia
- Slovacchia
- Croazia
TUTTI I POOL:
- Pool A (Istanbul): Turchia, Lettonia, Polonia, Germania, Slovenia, Ungheria
- Pool B: (Brno): Repubblica Ceca, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Grecia
- Pool C (Baku): Azerbaijan, Portogallo, Olanda, Belgio, Romania, Spagna
- Pool D (Goteborg): Svezia, Montenegro, ITALIA, Francia, Slovacchia, Croazia
Le avversarie dell'Italia maschile di volley
POOL A:
- ITALIA
- Svezia
- Slovenia
- Repubblica Ceca
- Grecia
- Slovacchia
TUTTI I POOL:
- Pool A (Napoli-Modena): ITALIA, Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia
- Pool B (Varna): Bulgaria, Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo, Israele
- Pool C (Tampere): Finlandia, Estonia, Serbia, Belgio, Olanda, Danimarca
- Pool D (Cluj-Napoca): Romania, Lettonia, Francia, Germania, Turchia, Svizzera