EuroVolley 2026, sorteggiati i Pool per l'Italia femminile e maschile: gli avversari

Volley

Sono stati sorteggiati i gironi dell'Italia femminile e maschile ai prossimi Europei del 2026. Per le ragazze di Velasco impegni nel POOL D contro Svezia, Montenegro, Francia, Slovacchia e Croazia. Per la nazionale di De Giorgi, invece, le sfide nel POOL A con Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia

Caccia al titolo europeo. Dopo le due straordinarie imprese ai Mondiali, l'Italia femminile e maschile di volley iniziano a proiettarsi all'obiettivo del 2026, dove si giocherà il trofeo continentale. A Bari sono stati effettuati i sorteggi di entrambe le competizioni: gli Europei femminili si disputeranno tra il 21 agosto e il 6 settembre tra Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia, mentre l'Eurovolley maschile andrà in scena tra il 9 e 26 settembre, con l'Italia tra i Paesi ospitanti insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania: il debutto sarà a Napoli, in piazza del Plebiscito, mentre la finale si terrà nel nuovo Pala Santa Giulia di Milano. Ecco i pool in cui sono state inserite le Nazionali femminile e maschile.

Le avversarie dell'Italia femminile di volley

POOL D:

  • ITALIA
  • Svezia
  • Montenegro
  • Francia
  • Slovacchia 
  • Croazia


TUTTI I POOL:

  • Pool A (Istanbul): Turchia, Lettonia, Polonia, Germania, Slovenia, Ungheria
  • Pool B: (Brno): Repubblica Ceca, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Grecia
  • Pool C (Baku): Azerbaijan, Portogallo, Olanda, Belgio, Romania, Spagna
  • Pool D (Goteborg): Svezia, Montenegro, ITALIA, Francia, Slovacchia, Croazia

Le avversarie dell'Italia maschile di volley

POOL A:

  • ITALIA
  • Svezia
  • Slovenia
  • Repubblica Ceca
  • Grecia
  • Slovacchia


TUTTI I POOL:

  • Pool A (Napoli-Modena): ITALIA, Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia
  • Pool B (Varna): Bulgaria, Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo, Israele
  • Pool C (Tampere): Finlandia, Estonia, Serbia, Belgio, Olanda, Danimarca
  • Pool D (Cluj-Napoca): Romania, Lettonia, Francia, Germania, Turchia, Svizzera

