Sono stati sorteggiati i gironi dell'Italia femminile e maschile ai prossimi Europei del 2026. Per le ragazze di Velasco impegni nel POOL D contro Svezia, Montenegro, Francia, Slovacchia e Croazia. Per la nazionale di De Giorgi, invece, le sfide nel POOL A con Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia

Caccia al titolo europeo. Dopo le due straordinarie imprese ai Mondiali, l'Italia femminile e maschile di volley iniziano a proiettarsi all'obiettivo del 2026, dove si giocherà il trofeo continentale. A Bari sono stati effettuati i sorteggi di entrambe le competizioni: gli Europei femminili si disputeranno tra il 21 agosto e il 6 settembre tra Turchia, Repubblica Ceca, Azerbaigian e Svezia, mentre l'Eurovolley maschile andrà in scena tra il 9 e 26 settembre, con l'Italia tra i Paesi ospitanti insieme a Bulgaria, Finlandia e Romania: il debutto sarà a Napoli, in piazza del Plebiscito, mentre la finale si terrà nel nuovo Pala Santa Giulia di Milano. Ecco i pool in cui sono state inserite le Nazionali femminile e maschile.