Dal suo esordio con l’Italia (il 3 gennaio 2006 a Roma), sono passati 19 anni. Dopo l’altra gioia dell’oro mondiale Monica De Gennaro, che l’aveva già annunciato, lascia ufficialmente la Nazionale di volley lasciando spazio "ai nuovi talenti che stanno crescendo". Il libero, 38 anni, nata a Piano di Sorrento ha vinto tantissimo: la World Cup 2011, Eurovolley 2021, tre Nations League, oro olimpico (Parigi 2024) e mondiale (2025). Miglior giocatrice nell'ultima Nations League vinta dalle azzurre e miglior libero ai mondiali De Gennaro ora si congeda così, con una lettera scritta sul sito della Federazione: "È giunto il momento di dire addio alla maglia azzurra. Una maglia che ho amato profondamente – spiega -, che ho rispettato in ogni gesto, che ho onorato mettendo anima, corpo e cuore in ogni partita, per quasi vent'anni della mia vita. Sapevo da tempo che questa sarebbe stata la mia ultima estate con il tricolore sul petto. Ho scelto di non parlarne, di restare concentrata, di vivere ogni istante come se fosse il primo. E l'ultimo. Ho evitato le domande, ho sorriso alle curiosità, ho glissato. Perché prima volevo lottare. Lottare per quell'ultima coppa che mancava a questo gruppo straordinario". Ora, però è arrivato il momento: "Sento che i tempi sono maturi. È giusto fare un passo indietro, lasciare spazio ai nuovi talenti che stanno crescendo, forti e pronti, e che sono certa sapranno scrivere pagine ancora più belle di quelle che abbiamo già vissuto".
"Mi mancherà tutto"
"Lo ammetto, mi mancherà tutto. Mi mancherà viaggiare, allenarmi, scendere in campo con l'orgoglio di rappresentare l'Italia. Mi mancheranno - ha aggiunto - le risate nello spogliatoio, la fatica negli allenamenti, perfino le delusioni, perché anche quelle ci hanno rese più forti. Ma soprattutto, mi mancheranno le emozioni. Quelle vere, potenti. Le vittorie condivise con compagne eccezionali, donne e atlete straordinarie con cui ho percorso un cammino indimenticabile - conclude la campionessa azzurra -. Ringrazio i ct che hanno creduto in me, che mi hanno scelta, allenata, spronata. Un grazie speciale va alla mia famiglia: sempre al mio fianco, nei momenti belli e soprattutto in quelli più difficili. Ciao, Nazionale. Da oggi ci sarà una nuova tifosa in tribuna, una nuova voce davanti alla tv. Ma il mio cuore sarà sempre lì, con voi. Grazie, maglia azzurra. Con infinito amore, la tua Moki".