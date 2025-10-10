Dal suo esordio con l’Italia (il 3 gennaio 2006 a Roma), sono passati 19 anni. Dopo l’altra gioia dell’oro mondiale Monica De Gennaro, che l’aveva già annunciato, lascia ufficialmente la Nazionale di volley lasciando spazio "ai nuovi talenti che stanno crescendo". Il libero, 38 anni, nata a Piano di Sorrento ha vinto tantissimo: la World Cup 2011, Eurovolley 2021, tre Nations League, oro olimpico (Parigi 2024) e mondiale (2025). Miglior giocatrice nell'ultima Nations League vinta dalle azzurre e miglior libero ai mondiali De Gennaro ora si congeda così, con una lettera scritta sul sito della Federazione: "È giunto il momento di dire addio alla maglia azzurra. Una maglia che ho amato profondamente – spiega -, che ho rispettato in ogni gesto, che ho onorato mettendo anima, corpo e cuore in ogni partita, per quasi vent'anni della mia vita. Sapevo da tempo che questa sarebbe stata la mia ultima estate con il tricolore sul petto. Ho scelto di non parlarne, di restare concentrata, di vivere ogni istante come se fosse il primo. E l'ultimo. Ho evitato le domande, ho sorriso alle curiosità, ho glissato. Perché prima volevo lottare. Lottare per quell'ultima coppa che mancava a questo gruppo straordinario". Ora, però è arrivato il momento: "Sento che i tempi sono maturi. È giusto fare un passo indietro, lasciare spazio ai nuovi talenti che stanno crescendo, forti e pronti, e che sono certa sapranno scrivere pagine ancora più belle di quelle che abbiamo già vissuto".