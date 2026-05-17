Missione triplete. Dopo il Mondiale per Club e lo scudetto, la Sir Safety Perugia vuole anche la Champions League: sarebbe la seconda consecutiva. All'Inalpi Arena di Torino si gioca la stessa finale dello scorso anno contro i polacchi dello Zawiercie. La partita è in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Arena, canale 204, e in streaming su NOW. Si può seguire anche sul liveblog di skysport.it con aggiornamenti in tempo reale
in evidenza
PERUGIA-ZAWIERCIE LIVE
- Segui il match su Sky Sport Arena, canale 204, o in streaming su NOW
1° SET: Ben Tara si riscatta col mani-out (19-19)
1° SET: Perugia ancora bene con la pipe. Ma anche Ben Tara sbaglia al servizio (19-18 Zawiercie)
1° SET: continua la serie di battute sbagliate. Si aggiunge Ishikawa, entrato in campo proprio per la qualità del suo servizio (18-17 Zawiercie)
1° SET: Plotnytskyi male in battuta, imitato da Bieniek (17-17). Finora le squadre non stanno brillando in questo fondamentale
1° SET: diagonale strettissima di Plotnytskyi. Parità a quota 16
1° SET: Bieniek implacabile. Primo tempo che vale il 16-15 Zawiercie
1° SET: Semeniuk attacca dalla seconda linea per il 15-15
1° SET: altri due errori in battuta, l'ultimo di Russo. Zawiercie avanti 15-14
1° SET: recupero miracoloso di Ben Tara su un pallone alzato male da Giannelli, ma Boladz è in spolvero e segna la parallela del vantaggio sul 14-13
1° SET: botta e risposta, finora nessun break. Ora lo Zawiercie replica con la diagonale di Boladz (13-13)
1° SET: Semeniuk sale in cielo e va a segno con la parallela (13-12 Perugia)
1° SET: due mani-out consecutivi. Prima Boladz e poi Semeniuk per il 12-11 Perugia
1° SET: difesa ottima dello Zawiercie su Semeniuk. L'attacco affidato a Kwolek però finisce fuori e non trova il tocco del muro di Perugia. Buona chiamata del videochallenge e Perugia guida 11-10
1° SET: mani-out di Boladz (10-10)
1° SET: pallone difficile per Ben Tara, ma l'attacco a una mano viene premiato (10-9 Perugia)
1° SET: grande alzata di Tavares per Bieniek (9-9)
1° SET: Giannelli non inquadra il campo in battuta. Perugia resta avanti 9-8
1° SET: primo muro del match! Lo porta Ben Tara e vale il 9-7 della Sir Safety
1° SET: protagonista ieri in semifinale, Loser segna già il secondo punto del suo match (7-7)
1° SET: è il momento dei centrali. Bieniek fissa l'8-8
1° SET: Semeniuk si supera in difesa e Giannelli alza per Russo. Perugia avanti 7-6
1° SET: primo tempo fulmineo di Gladyr. Partita ancora equilibratissima (6-6)
1° SET: parallela di Ben Tara. Perugia avanti 6-5
1° SET: sbaglia Boladz in battuta. Lo imita però Ben Tara dall'altra parte del campo (5-5)
1° SET: a segno Kwolek per i polacchi (4-4)
1° SET: parallela maestosa di Ben Tara su assist all'indietro di Giannelli (4-3 Perugia)
1° SET: servizio out di Plotnytskyi (3-3)
1° SET: primo tempo di Loser! Perugia avanti 3-2
1° SET: pallonetto di Russell sporcato dal muro. Di nuovo parità (2-2)
1° SET: Tavares sbaglia al servizio. Perugia avanti 2-1
1° SET: a schiacciatore risponde schiacciatore. Russell a segno per lo Zawiercie (1-1)
1° SET: primo punto per Perugia grazie al tocco del muro sull'attacco di Plotnytskyi
La prima battuta è di Russo per Perugia
Presentati i sestetti, a breve si parte! L'Inalpi Arena di Torino è carica e rumorosa
In corso la presentazione delle due squadre
Si parte dallo Zawiercie, ora Perugia
I sestetti (+1) delle due squadre
Entrambi i coach confermano i titolari scesi in campo ieri nelle semifinali:
Perugia - Giannelli, Ben Tara, Russo, Loser, Plotnytskyi, Semeniuk, Colaci (L)
Zawiercie - Tavares, Boladz, Gladyr, Bieniek, Russell, Kwolek, Popiwczak (L)
Come è andata la finalina per il terzo posto?
Vittoria in rimonta dei turchi dello Ziraat Bankasi al tie-break contro Varsavia (25-20, 23-25, 25-13, 23-25, 11-15)
L'identikit di Zawiercie
La squadra allenata da Michal Winiarski si affida soprattutto ad Arron Russell, ex del match. Lo schiacciatore americano ha giocato a Perugia dal 2015 al 2018, vincendo lo scudetto nel suo ultimo anno. Dopo le esperienze con Trentino, Piacenza e Hiroshima in Giappone, gioca allo Zawiercie dal 2024. Attenzione anche all'alzatore portoghese Miguel Tavares, capace di essere molto pericoloso in attacco così come Giannelli (5 punti in semifinale). Occhio anche al centrale polacco Mateusz Bieniek
Come è andata la semifinale dello Zawiercie
I polacchi hanno battuto tre set a uno i turchi dello Ziraat Bankasi con i parziali di 25-19, 24-26, 25-19, 25-19
Campioni d'Italia contro campioni di Polonia
Zawiercie è reduce dalla vittoria del primo scudetto della propria storia, avendo piegato Lublino in gara 5. Perugia ha invece vinto con più agilità contro la Lube Civitanova: sono bastate tre partite per il terzo alloro dopo quelli del 2018 e del 2024
Per Perugia è la fine di un ciclo
Non solo Colaci. Anche il centrale della Nazionale Roberto Russo (in foto) e l'opposto tunisino Wassim Ben Tara lasceranno Perugia dopo questa partita. Russo resterà in Italia, a Modena, mentre Ben Tara giocherà in Giappone nei Suntory Sunbirds Osaka
L'ultima partita di Massimo Colaci
Il libero di Perugia ha già annunciato il ritiro a fine stagione diverso tempo fa: questa sarà la sua ultima partita, una finale di Champions League a 41 anni già compiuti
Non perdete il pre-partita su Sky Sport Arena!
Tra poco, alle ore 20 su Sky Sport Arena e su NOW, andrà in onda il pre-partita direttamente dall'Inalpi Arena di Torino con Federica Lodi, Andrea Zorzi e Rachele Sangiuliano
Gli highlights del match
I punti più belli e importanti di una semifinale dominata e ben gestita
Come è andata la semifinale?
Nella partita di ieri un'altra avversaria polacca, Varsavia, demolita 3-0 con solo qualche patema nel finale del terzo e ultimo set
Spettacolo Perugia, è in finale di Champions Volley: gli highlights del successo su VarsaviaVai al contenuto
L'albo d'oro della Champions League
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La stessa finale del 2025
Lo scorso anno Perugia si è imposta al tie-break al termine di una partita tiratissima, vincendo la Champions League per la prima volta nella sua storia.
Buonasera a tutti. Atto conclusivo delle Final Four 2026 all'Inalpi Arena di Torino. La finalissima per il trono d'Europa contrappone i campioni in carica di Perugia ai polacchi dello Zawiercie. Avviciniamoci insieme all'inizio del match previsto per le 20.30