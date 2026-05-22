Azzurre a Genova, il quadrangolare su Sky

Prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le Azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo (da seguire su Sky). Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA AeQuilibrium Cup Elite: l'Italia di Velasco impegnata venerdì, sabato e domenca alle 21 su Sky Sport Arena e NOW

Prosegue su Sky e in streaming su NOW la preparazione della Nazionale femminile di volley in vista dell’Europeo (al via il 21 agosto su Sky). Dopo il convincente esordio nei due test match contro la Francia, le Azzurre saranno impegnate a Genova, dal 22 al 24 maggio nella AIA AeQuilibrium Cup Elite, in un quadrangolare che le vedrà impegnate contro le migliori squadre d’Europa: Polonia, Serbia e Turchia. Per il Ct Julio Velasco sarà l’occasione di testare la condizione fisica della campionesse del Mondo e per definire la lista delle convocate per l’esordio in Nations League del 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria. Tutto il torneo sarà trasmesso su Sky Sport Arena: venerdì 22 maggio alle 21, l’Italia affronterà la Serbia, sabato 23, sempre alle 21, la Turchia e domenica 24 allo stesso orario, la Polonia