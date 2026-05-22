Azzurre a Genova, il quadrangolare su Sky

Prosegue la stagione delle nazionali di pallavolo, con le Azzurre che dal 21 agosto saranno impegnate nell'Europeo (da seguire su Sky). Dopo i primi test match contro la Francia, si torna in campo a Genova contro Serbia, Turchia e Polonia. Appuntamento con l'AIA AeQuilibrium Cup Elite: l'Italia di Velasco impegnata venerdì, sabato e domenca alle 21 su Sky Sport Arena e NOW
Prosegue su Sky e in streaming su NOW la preparazione della Nazionale femminile di volley in vista dell’Europeo (al via il 21 agosto su Sky). Dopo il convincente esordio nei due test match contro la Francia, le Azzurre saranno impegnate a Genova, dal 22 al 24 maggio nella AIA AeQuilibrium Cup Elite, in un quadrangolare che le vedrà impegnate contro le migliori squadre d’Europa: Polonia, Serbia e Turchia. Per il Ct Julio Velasco sarà l’occasione di testare la condizione fisica della campionesse del Mondo e per definire la lista delle convocate per l’esordio in Nations League del 3 giugno a Brasilia contro la Bulgaria. Tutto il torneo sarà trasmesso su Sky Sport Arena: venerdì 22 maggio alle 21, l’Italia affronterà la Serbia, sabato 23, sempre alle 21, la Turchia e domenica 24 allo stesso orario, la Polonia
Le sedici atlete convocate da Julio Velasco
Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola
Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Linda Manfredini
Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova
Opposti: Merit Adigwe, Bintu Diop, Josephine Obossa
Libero: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino
Tre giorni live su Sky
La squadra editoriale di Sky Sport sarà presente al Palasport di Genova, con Roberto Prini, Stefano Locatelli, Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano; gli aggiornamenti sulla Nazionale femminile di volley, per tutta la durata del torneo, saranno garantiti dai collegamenti in diretta di Alessandro Acton, anche su Sky Sport 24. Risultati, notizie e highlights, dei test match della Nazionale femminile sono su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.
Programmazione AIA AeQuilibrium Cup Elite su Sky e NOW
Venerdì 22 maggio
- Alle 17: POLONIA-TURCHIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Francesca Piccinini
- Alle 21: ITALIA-SERBIA, Sky Sport Arena.Telecronaca di Roberto Prini e commento di Rachele Sangiuliano
Sabato 23 maggio
- Alle 17: POLONIA-SERBIA, Sky Sport Arena.Telecronaca di Roberto Prini e commento di Francesca Piccinini
- Alle 21: ITALIA-TURCHIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano
Domenica 24 maggio
- Alle 17: TURCHIA-SERBIA, Sky Sport Arena.Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Francesca Piccinini
- Alle 21: ITALIA-POLONIA, Sky Sport Arena.Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano