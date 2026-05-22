ITALIA-SERBIA LIVE ALLE 21 SU SKY SPORT ARENA

Le azzurre di Julio Velasco affrontano la Serbia nel primo impegno alla AeQuilibrium Cup Women Elite di Genova, ultimo test prima della VNL che scatterà a giugno. Appuntamento alle 21, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Verso la Nations League
Il torneo di Genova è un "laboratorio" per Velasco che servirà anche per definire la lista delle convocate alla Volleyball Nations League che scatterà il 3 giugno, a Brasilia, contro la Bulgaria
Le sedici atlete convocate da Velasco
- Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Francesca Scola
- Centrali: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Linda Manfredini
- Schiacciatrici: Alice Tanase, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova
- Opposti: Merit Adigwe, Bintu Diop, Josephine Obossa
- Libero: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino
Il doppio test con la Francia
L'Italvolley si presenta a Genova dopo le vittorie nei due test contro la Francia, prime uscite stagionali per le azzurre nella lunga estate ricca di appuntamenti
AIA AeQuilibrium Cup Elite, la programmazione su Sky e NOW
Venerdì 22 maggio
- Alle 21: ITALIA-SERBIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Roberto Prini e commento di Rachele Sangiuliano
Sabato 23 maggio
- Alle 17: POLONIA-SERBIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Roberto Prini e commento di Francesca Piccinini
- Alle 21: ITALIA-TURCHIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano
Domenica 24 maggio
- Alle 17: TURCHIA-SERBIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Francesca Piccinini
- Alle 21: ITALIA-POLONIA, Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano
Risultati, notizie e highlights, dei test match della Nazionale femminile sono su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport
Tre giorni live su Sky Sport
La squadra editoriale di Sky Sport è presente al Palasport di Genova, con Roberto Prini, Stefano Locatelli, Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano; gli aggiornamenti sulla Nazionale femminile di volley, per tutta la durata del torneo, saranno garantiti dai collegamenti in diretta di Alessandro Acton, anche su Sky Sport 24.
Appuntamento alle ore 21 in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con telecroanca di Roberto Prini e commento di Rachele Sangiuliano. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
L'Italia inizia la tre giorni a Genova per la AIA AeQuilibrium Cup Elite, un quadrangolare contro le migliori squadre d'Europa. Il primo impegno per le azzurre di Julio Velasco sarà con la Serbia