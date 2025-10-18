Egonu super capitana: Milano vince la Supercoppa

La Numia Vero Volley Milano interrompe il dominio italiano della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, e si aggiudica la Supercoppa Fineco al termine di un match spettacolare e conclusosi dopo oltre due ore con il risultato di 3-2 (18-25; 25-22; 25-20; 13-25; 15-12). Un regno, quello delle venete, che durava dal febbraio 2019 (Coppa Italia persa contro Novara). Una sfida dalle mille sfumature: dopo un avvio sottotono, Egonu e compagne sono riuscite a trovare una loro stabilità, disputando un buon match e trovando un'ottima correlazione muro-difesa, cosa che ha permesso loro di essere solide in contrattacco. MVP della sfida capitan Paola Egonu - a segno con 30 punti (28 attacchi, 1 muro e 1 ace) - che ha preso per mano la sua squadra portandola a conquistare questa storica vittoria, che toglie il titolo di campioni proprio alle venete. Prestazione da segnalare anche quella di Emma Cagnin: la schiacciatrice - subentrata nel secondo set - ha offerto un ottimo apporto in difesa e in attacco nei momenti più caldi della partita