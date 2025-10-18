Egonu super capitana: Milano vince la Supercoppa

Esplora tutte le offerte Sky
La Numia Vero Volley Milano guidata da una straordinaria Paola Egonu, MVP da 30 punti, vince la Supercoppa italiana battendo la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano: 3-2 dopo oltre due ora di match

La Numia Vero Volley Milano interrompe il dominio italiano della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, e si aggiudica la Supercoppa Fineco al termine di un match spettacolare e conclusosi dopo oltre due ore con il risultato di 3-2 (18-25; 25-22; 25-20; 13-25; 15-12). Un regno, quello delle venete, che durava dal febbraio 2019 (Coppa Italia persa contro Novara). Una sfida dalle mille sfumature: dopo un avvio sottotono, Egonu e compagne sono riuscite a trovare una loro stabilità, disputando un buon match e trovando un'ottima correlazione muro-difesa, cosa che ha permesso loro di essere solide in contrattacco.  MVP della sfida capitan Paola Egonu - a segno con 30 punti (28 attacchi, 1 muro e 1 ace) - che ha preso per mano la sua squadra portandola a conquistare questa storica vittoria, che toglie il titolo di campioni proprio alle venete. Prestazione da segnalare anche quella di Emma Cagnin: la schiacciatrice - subentrata nel secondo set - ha offerto un ottimo apporto in difesa e in attacco nei momenti più caldi della partita

