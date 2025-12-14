LIVE Conegliano-Scandicci: finale Mondiale per Club 2025. Risultato e cronaca in diretta
A San Paolo, in Brasile, Conegliano e Scandicci si giocano la finale tutta italiana del Mondiale per Club 2025, da seguire in diretta sul nostro liveblog. Inizio alle 20.30
in evidenza
CONEGLIANO-SCANDICCI, FINALE DEL MONDIALE PER CLUB LIVE DALLE 20.30
3 Mondiali per Club nell'albo d'oro di Conegliano
Conegliano è a caccia del quarto trionfo al Mondiale per Club (2019, 2022, 2024 i trionfi precedenti) che le permetterebbe di eguagliare i turchi del VakfBank di Istanbul (2013, 2017, 2018, 2021).
Conegliano e Scandicci arrivano a quest'appuntamento dopo aver superato in semifinale rispettivamente Osasco in 4 set (21-25, 25-23, 25-16, 25-16) e Praia Clube in 3 set (25-23, 26-24, 25-19).
A San Paolo, in Brasile, Conegliano e Scandicci si giocano la finale tutta italiana del Mondiale per Club 2025, da seguire in diretta sul nostro liveblog. Inizio alle 20.30.