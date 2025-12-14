Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

LIVE Conegliano-Scandicci: finale Mondiale per Club 2025. Risultato e cronaca in diretta

live Volley

A San Paolo, in Brasile, Conegliano e Scandicci si giocano la finale tutta italiana del Mondiale per Club 2025, da seguire in diretta sul nostro liveblog. Inizio alle 20.30

in evidenza

CONEGLIANO-SCANDICCI, FINALE DEL MONDIALE PER CLUB LIVE DALLE 20.30

LIVE

3 Mondiali per Club nell'albo d'oro di Conegliano

Conegliano è a caccia del quarto trionfo al Mondiale per Club (2019, 2022, 2024 i trionfi precedenti) che le permetterebbe di eguagliare i turchi del VakfBank di Istanbul (2013, 2017, 2018, 2021).

Conegliano e Scandicci arrivano a quest'appuntamento dopo aver superato in semifinale rispettivamente Osasco in 4 set (21-25, 25-23, 25-16, 25-16) e Praia Clube in 3 set (25-23, 26-24, 25-19).

A San Paolo, in Brasile, Conegliano e Scandicci si giocano la finale tutta italiana del Mondiale per Club 2025, da seguire in diretta sul nostro liveblog. Inizio alle 20.30.

Volley: Altre Notizie

Conegliano-Scandicci, la finale del Mondiale LIVE

live Volley

A San Paolo, in Brasile, Conegliano e Scandicci si giocano la finale tutta italiana del Mondiale...

Conegliano-Scandicci, finale italiana al Mondiale

Volley

Le venete battono in rimonta l'Osacco Sao Cristovao Saudade e raggiungono Scandicci nella finale...

Champions volley maschile, c'è Perugia-Lvi Praga

guida tv

Dopo la vittoria di Civitanova contro Montpellier, prosegue la Champions League maschile di...

Champions League femminile, la 2^ giornata su Sky

Volley

La seconda giornata della Champions League femminile di pallavolo è iniziata con la vittoria di...

Champions femminile, 4 italiane al via su Sky

volley

Comincia la nuova edizione della Champions League di volley femminile, al via quest'anno ben 4...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS