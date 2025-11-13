Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Volley, Paola Egonu da record: realizzati oltre 6mila punti in carriera in Italia

Record
©Getty

Paola Egonu colleziona un altro primato personale, che va ad arricchire una carriera già piena di successi. La pallavolista di Milano, infatti, ha superato quota 6mila punti in carriera nelle competizioni italiane, diventando la terza giocatrice a raggiungere questo traguardo

ascolta articolo

La partita tra Vero Volley Milano e Firenze di mercoledì 12 novembre 2025 passerà certamente alla storia. Chiedere a Paola Egonu, che con i 21 punti messi a segno contro le toscane ha superato ufficialmente quota 6mila punti in carriera nelle competizioni italiane (Serie A1 playoff inclusi, Coppa Italia e Supercoppa Italiana), fermandosi a quota 6.006. Un primato invidiabile, che la Egonu condivide con due leggende del volley femminile italiano: Francesca Piccinini e Carmen Turlea.

E ora Paola Egonu 'punta' il primo posto 

Non sarà semplice raggiungere due mostri sacri della pallavolo, ma Egonu ha tutto il tempo per provare a conquistare il primato assoluto.  Piccinini è più avanti di lei in questa speciale classifica di circa 700 punti (6.696, per la precisione). Più difficile l'inseguimento a Carmen Turlea, che si trova a quota 7.359, ma Paola ci ha dimostrato che per lei nulla è davvero impossibile. Ci riuscirà?

Volley: Altre Notizie

Volley, Egonu supera quota 6mila punti in Italia

Record

Paola Egonu colleziona un altro primato personale, che va ad arricchire una carriera già piena di...

Egonu super capitana: Milano vince la Supercoppa

Volley

La Numia Vero Volley Milano guidata da una straordinaria Paola Egonu, MVP da 30 punti, vince la...

Velasco: "Momento della vittoria è emozione pura"

Volley

Il Ct della nazionale femminile oro olimpico e mondiale al Festival dello Sport di Trento: "A...

De Gennaro, ufficiale il suo addio all'ItalVolley

Volley

La notizia era nell’aria da quando, dopo l’oro mondiale vinto con le Azzurre, aveva annunciato di...

L'Italvolley da Mattarella e a Palazzo Chigi. FOTO

Volley

Le campionesse e i campioni del mondo accolti al Quirinale a Palazzo Chigi. Il presidente della...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS