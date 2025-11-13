La partita tra Vero Volley Milano e Firenze di mercoledì 12 novembre 2025 passerà certamente alla storia. Chiedere a Paola Egonu , che con i 21 punti messi a segno contro le toscane ha superato ufficialmente quota 6mila punti in carriera nelle competizioni italiane ( Serie A1 playoff inclusi, Coppa Italia e Supercoppa Italiana ), fermandosi a quota 6.006. Un primato invidiabile, che la Egonu condivide con due leggende del volley femminile italiano: Francesca Piccinini e Carmen Turlea.

E ora Paola Egonu 'punta' il primo posto

Non sarà semplice raggiungere due mostri sacri della pallavolo, ma Egonu ha tutto il tempo per provare a conquistare il primato assoluto. Piccinini è più avanti di lei in questa speciale classifica di circa 700 punti (6.696, per la precisione). Più difficile l'inseguimento a Carmen Turlea, che si trova a quota 7.359, ma Paola ci ha dimostrato che per lei nulla è davvero impossibile. Ci riuscirà?