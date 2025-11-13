Volley, Paola Egonu da record: realizzati oltre 6mila punti in carriera in ItaliaRecord
Paola Egonu colleziona un altro primato personale, che va ad arricchire una carriera già piena di successi. La pallavolista di Milano, infatti, ha superato quota 6mila punti in carriera nelle competizioni italiane, diventando la terza giocatrice a raggiungere questo traguardo
La partita tra Vero Volley Milano e Firenze di mercoledì 12 novembre 2025 passerà certamente alla storia. Chiedere a Paola Egonu, che con i 21 punti messi a segno contro le toscane ha superato ufficialmente quota 6mila punti in carriera nelle competizioni italiane (Serie A1 playoff inclusi, Coppa Italia e Supercoppa Italiana), fermandosi a quota 6.006. Un primato invidiabile, che la Egonu condivide con due leggende del volley femminile italiano: Francesca Piccinini e Carmen Turlea.
E ora Paola Egonu 'punta' il primo posto
Non sarà semplice raggiungere due mostri sacri della pallavolo, ma Egonu ha tutto il tempo per provare a conquistare il primato assoluto. Piccinini è più avanti di lei in questa speciale classifica di circa 700 punti (6.696, per la precisione). Più difficile l'inseguimento a Carmen Turlea, che si trova a quota 7.359, ma Paola ci ha dimostrato che per lei nulla è davvero impossibile. Ci riuscirà?