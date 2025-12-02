Champions League femminile, la 2^ giornata su Sky

Quattro vittorie in altrettante sfide all'esordio. La prima giornata della Champions League femminile di pallavolo ha ribadito la competitività dei club italiani in Europa. E oggi si torna già in campo: aprono le pantere di Conegliano a Dresda, mercoledì in trasferta anche Milano e Scandicci. Giovedì, Novara chiude la tre giorni con il big match casalingo contro il Fenerbahce di Alessia Orro

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Da martedì 2 dicembre c’è in programma la 2^ giornata della fase a gironi di CEV Champions League femminile. Alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW la sfida Dresdner SC-Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano.

Mercoledì 3 dicembre alle 19 OK Zeleznicar Lajkovac-Numia Vero Volley Milano in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Alle 20 la sfida Volero Le Cannet-Savino Del Bene Scandicci in diretta su Sky Sport Mix e NOW. Il programma si chiude giovedì 4 dicembre alle 18 con Igor Gorgonzola Novara-Fenerbahce Medicana Istanbul, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.