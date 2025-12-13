La Prosecco DOC Imoco Conegliano batte in rimonta le brasiliane dell'Osasco Sao Cristovao Saude al Mondiale per club femminile e raggiunge la Savino Del Bene Scandicci in una finale tutta italiana , per la prima volta nella storia della rassegna femminile. Le venete per 3 set a 1 (21-25, 25-23, 25-16, 25-16); la finale è in programma domenica 14 dicembre a San Paolo del Brasile alle 20.30 ora italiana.

Mondiale per Club femminile per la quinta volta a una squadra italiana

Per la quinta volta nella storia del Mondiale femminile per Cub, il trofeo della squadra più forte del mondo sarà custodito da un team italiano. Il movimento veneto contro quello del volley fiorentino: Imoco andrà a caccia del quarto successo e quindi eguagliare nell'albo d'oro la società turca del VakfBank di Istanbul (2013, 2017, 2018, 2021). Conegliano - Scandicci metteranno a confronto alcune tra le giocatrici migliori al mondo nei rispettivi ruoli; da parte veneta sicuramente Gabi, Isabelle Haak e Ting Zhu, da quella toscana Ekaterina Antropova (seconda miglior realizzatrice con 74 punti e seconda miglior giocatrice in attacco con 57 punti), Avery Skinner ed Caterina Chiara Bosetti.