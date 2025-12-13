Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Volley, Conegliano-Scandicci: finale del Mondiale per Club tutta italiana

Volley
FOTO da IG imocovolley

Le venete battono in rimonta l'Osacco Sao Cristovao Saudade e raggiungono Scandicci nella finale di San Paolo del Brasile: squadre in campo alle 20.30 italiane di domenica 14 dicembre

ascolta articolo

La Prosecco DOC Imoco Conegliano batte in rimonta le brasiliane dell'Osasco Sao Cristovao Saude al Mondiale per club femminile e raggiunge la Savino Del Bene Scandicci in una finale tutta italiana, per la prima volta nella storia della rassegna femminile. Le venete per 3 set a 1 (21-25, 25-23, 25-16, 25-16); la finale è in programma domenica 14 dicembre a San Paolo del Brasile alle 20.30 ora italiana.

Mondiale per Club femminile per la quinta volta a una squadra italiana

Per la quinta volta nella storia del Mondiale femminile per Cub, il trofeo della squadra più forte del mondo sarà custodito da un team italiano. Il movimento veneto contro quello del volley fiorentino: Imoco andrà a caccia del quarto successo e quindi eguagliare nell'albo d'oro la società turca del VakfBank di Istanbul (2013, 2017, 2018, 2021). Conegliano - Scandicci metteranno a confronto alcune tra le giocatrici migliori al mondo nei rispettivi ruoli; da parte veneta sicuramente Gabi, Isabelle Haak e Ting Zhu, da quella toscana Ekaterina Antropova (seconda miglior realizzatrice con 74 punti e seconda miglior giocatrice in attacco con 57 punti), Avery Skinner ed Caterina Chiara Bosetti.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Volley: Altre Notizie

Conegliano-Scandicci, finale italiana al Mondiale

Volley

Le venete battono in rimonta l'Osacco Sao Cristovao Saudade e raggiungono Scandicci nella finale...

Champions volley maschile, c'è Perugia-Lvi Praga

guida tv

Dopo la vittoria di Civitanova contro Montpellier, prosegue la Champions League maschile di...

Champions League femminile, la 2^ giornata su Sky

Volley

La seconda giornata della Champions League femminile di pallavolo è iniziata con la vittoria di...

Champions femminile, 4 italiane al via su Sky

volley

Comincia la nuova edizione della Champions League di volley femminile, al via quest'anno ben 4...

Volley, Egonu supera quota 6mila punti in Italia

Record

Paola Egonu colleziona un altro primato personale, che va ad arricchire una carriera già piena di...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS