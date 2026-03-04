Offerte Sky
Playoff Champions volley, oggi in campo Trento

guida tv

Iniziano i playoff anche nella Champions League maschile e tra le italiane solo Trento è chiamata a passare da questo turno. L’andata in Polonia contro Varsavia si apre per i campioni d'Italia con un grande punto interrogativo: Alessandro Michieletto. Appuntamento oggi alle 20.30 live su Sky Sport Max e NOW

ascolta articolo

Continuano i playoff maschili della CEV Champions League di volley su Sky e in streaming su NOW, con la Itas Trento impegnata nel doppio confronto con i polacchi del PGE Projekt Varsavia: l'obiettivo è arrivare per la quattordicesima volta al tabellone dei quarti. La gara di andata è in programma mercoledì 4 marzo alle 20.30 su Sky Sport Max, il ritorno, alla BTS Arena di Trento, mercoledì 11 marzo alle ore 20.30, sempre su Sky Sport Max

La programmazione dei playoff della CEV Champions League maschile su Sky e NOW

Mercoledì 4 marzo

  • Alle 20.30: PGE PROJECT VARSAVIA-ITAS TRENTO su Sky Sport Max. Telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi

Mercoledì 11 marzo

  • Alle 20.30: ITAS TRENTO-PGE PROJECT VARSAVIA su Sky Sport Max. Telecronaca di Stefano Locatelli

