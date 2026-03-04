Iniziano i playoff anche nella Champions League maschile e tra le italiane solo Trento è chiamata a passare da questo turno. L’andata in Polonia contro Varsavia si apre per i campioni d'Italia con un grande punto interrogativo: Alessandro Michieletto. Appuntamento oggi alle 20.30 live su Sky Sport Max e NOW

Continuano i playoff maschili della CEV Champions League di volley su Sky e in streaming su NOW, con la Itas Trento impegnata nel doppio confronto con i polacchi del PGE Projekt Varsavia: l’obiettivo è arrivare per la quattordicesima volta al tabellone dei quarti. La gara di andata è in programma mercoledì 4 marzo alle 20.30 su Sky Sport Max, il ritorno, alla BTS Arena di Trento, mercoledì 11 marzo alle ore 20.30, sempre su Sky Sport Max. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, la CEV Champions League di volley è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.