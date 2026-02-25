Champions, le gare di ritorno dei playoff su Sky

I grandi appuntamenti della CEV Champions League di volley sono su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 25 febbraio si torna in campo per i match di ritorno dei playoff del torneo femminile. Dopo il 3-1 dell’andata Novara ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno e a Scandicci servirà la partita perfetta per proseguire il suo cammino europeo: l’appuntamento è alle 18 su Sky Sport Arena. In discesa anche la gara di ritorno per Milano, che si è imposta con un netto 3-0 in casa dell’Olympiacos una settimana fa e potrà difendere il vantaggio in casa, all’Opiquad Arena di Monza, diretta alle 20.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport 255. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il volley è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport.