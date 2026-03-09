Europei maschili 2026 di pallavolo, Beko sponsor nazionale della rassegna continentale
Beko sarà sponsor nazionale della 34esima edizione del Campionato Europeo Maschile di volley, in programma in Italia dal 10 al 26 settembre 2026 e che potrete seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW.
L’impegno nel mondo sportivo rappresenta da tempo un ambito strategico per Beko, azienda che nasce da una visione chiara: sostenere contesti capaci di generare energia positiva, coinvolgimento e valori condivisi. Negli anni il brand ha affiancato a livello internazionale e nazionale importanti realtà sportive d’eccellenza, condividendone valori come ambizione, disciplina e spirito di squadra.
Un Europeo da record
Partita inaugurale per gli Azzurri a Napoli contro la Svezia nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito; la competizione proseguirà poi a Modena per il girone di qualificazione, a Torino per ottavi e quarti di finale, per concludersi a Milano con le semifinali e le finali. Il campionato europeo maschile rappresenta uno degli eventi sportivi con la più forte copertura mediatica e televisiva a livello continentale. Nel 2026 l’evento sarà trasmesso in 120 Paesi nel mondo, garantendo una visibilità internazionale di primissimo piano accompagnata da iniziative promozionali nazionali e locali nelle quattro città ospitanti. Complessivamente sono attesi oltre 100.000 spettatori. E anche sul fronte digitale i numeri testimoniano l’enorme interesse del pubblico: EuroVolley 2023 ha generato 6 milioni di visualizzazioni e 1,7 milioni di account raggiunti su Instagram.