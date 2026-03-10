Tre squadre italiane contro tre turche nell'andata dei quarti della Champions League femminile che comincia martedì: Conegliano, Scandicci e Milano cercano il pass per la Final Four di Istanbul. Le gare live su Sky e in streaming su NOW

In diretta su Sky e in streaming su NOW la fase ad eliminazione diretta del torneo femminile della CEV Champions League di volley, con tre squadre italiane in campo per l’andata dei quarti di finale. Si comincia con la Numia Milano di Paola Egonu che all’Allianz Cloud sfida il VafiBank Istanbul, in diretta martedì 10 marzo su Sky Sport Max alle 20. Mercoledì 11 marzo alle 18 su Sky Sport Max, toccherà a Conegliano, impegnata nella trasferta di Ankara contro lo Zeren, poi alle 19 su Sky Sport 254 sarà la volta di Scandicci che, dopo aver eliminato Novara, ospiterà al Pala BigMat di Firenze il Fenerbahce, una tra le favorite per il titolo nella competizione. Il cammino verso la Final Four di Istanbul è tutto da seguire con risultati, classifiche, notizie e highlights su Sky Sport 24, anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.