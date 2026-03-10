Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Champions volley femminile, al via i quarti: Milano, Conegliano e Scandicci su Sky

guida tv

Tre squadre italiane contro tre turche nell'andata dei quarti della Champions League femminile che comincia martedì: Conegliano, Scandicci e Milano cercano il pass per la Final Four di Istanbul. Le gare live su Sky e in streaming su NOW

ascolta articolo

In diretta su Sky e in streaming su NOW la fase ad eliminazione diretta del torneo femminile della CEV Champions League di volley, con tre squadre italiane in campo per l’andata dei quarti di finale. Si comincia con la Numia Milano di Paola Egonu che all’Allianz Cloud sfida il VafiBank Istanbul, in diretta martedì 10 marzo su Sky Sport Max alle 20. Mercoledì 11 marzo alle 18 su Sky Sport Max, toccherà a Conegliano, impegnata nella trasferta di Ankara contro lo Zeren, poi alle 19 su Sky Sport 254 sarà la volta di Scandicci che, dopo aver eliminato Novara, ospiterà al Pala BigMat di Firenze il Fenerbahce, una tra le favorite per il titolo nella competizione. Il cammino verso la Final Four di Istanbul è tutto da seguire con risultati, classifiche, notizie e highlights su Sky Sport 24, anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Programmazione andata quarti Champions femminile su Sky e NOW

MARTEDÌ 10 MARZO

  • Alle 20: NUMIA MILANO-VAFIBANK ISTANBUL su Sky Sport Max. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano

MERCOLEDÌ 11 MARZO

  • Alle 18: ZEREN ANKARA-CONEGLIANO su Sky Sport Max. Telecronaca di Roberto Prini e commento di Francesca Piccinini
  • Alle 19: SAVINO DEL BENE SCANDICCI-FENERBAHCE su Sky Sport 254. Telecronaca di Rudy Palermo e commento di Rachele Sangiuliano

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Volley: Altre Notizie

Eurovolley 2026, Beko nuovo sponsor nazionale

Volley

Beko sarà sponsor nazionale della 34esima edizione del Campionato Europeo Maschile di volley, in...

sponsorizzato

Playoff Champions volley, in campo Trento

guida tv

Iniziano i playoff anche nella Champions League maschile e tra le italiane solo Trento è chiamata...

A Dubai anche Cuneo e Cisterna: "Stiamo bene"

attacco iran

Ci sono anche i giocatori del Cuneo e del Cisterna Volley, con staff e dirigenza al seguito, tra...

Champions, le gare di ritorno dei playoff su Sky

Volley

Torna oggi la Champions League femminile con le gare di ritorno dei playoff: se Milano deve solo...

Su Sky gli Europei di volley femminili e maschili!

l'annuncio

Sky ha acquisito i diritti dei Campionati Europei di volley femminile e maschile 2026; confermati...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS