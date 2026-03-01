Ci sono anche i giocatori del Cuneo e del Cisterna Volley, con staff e dirigenza al seguito, tra gli italiani presenti in queste ore a Dubai. Le due delegazioni, impegnate nel NAS Sport Tournament si trovano in un posto sicuro, ma a poche centinaia di metri da alcune delle zone colpite dagli attacchi missilistici iraniani. "Stiamo bene", rassicura il presidente cuneese Gabriele Costamagna.

Sono ore di grande apprensione a Dubai, ma non solo, dopo gli attacchi missilistici portati dagli iraniani in risposta all'offensiva israelo-americana che ha causato la morte di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran. Tra gli italiani presenti in queste ore a Dubai, ci sono anche i giocatori del Cuneo e del Cisterna Volley, con staff e dirigenza al seguito. Le squadra, reduci dalla regular season del campionato di Superlega, sono impegnate in questi giorni in un torneo internazionale negli Emirati Arabi Uniti. Le due delegazioni si trovano in un posto sicuro, ma a poche centinaia di metri da alcune delle zone colpite dagli attacchi missilistici iraniani. "Stiamo bene", rassicura il presidente Gabriele Costamagna. Lo conferma sui social lo schiacciatore Ivan Zaytsev: "Qui l'aria è pesante ma stiamo tutti bene. Un saluto speciale alle nostre famiglie. Tenete i nervi saldi". "Non piacevolissimo trovarsi esattamente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Grazie per i messaggi, stiamo bene", è il messaggio del coach Matteo Battocchio.