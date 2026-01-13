Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Champions League femminile, la 4^ giornata su Sky. Oggi Fenerbahce-Novara

Volley

Quarta giornata per la Champions femminile di volley: apre oggi Novara sul campo del fortissimo Fenerbahce. Mercoledì sfide casalinghe per Scandicci e Milano. Chiudono giovedì le pantere di Conegliano che ospitano le tedesche del Dresda. Le partite delle italiane sono tutte live su Sky e NOW

ascolta articolo

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Da martedì 13 gennaio c’è in programma la 4^ giornata della fase a gironi di CEV Champions League femminile. Alle 17 apre Fenerbahce-Novara, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Mercoledì 14 alle 18 Scandicci-Le Cannet in diretta su Sky Sport Arena e NOW; alle 20 Milano-Zeleznicar, live su Sky Sport Uno e NOW. Infine giovedì 15 gennaio Conegliano-Dresdner alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

Programmazione 4^ giornata CEV Champions League su Sky e NOW

Martedì 13 gennaio

  • Alle 17 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW: Fenerbahce Medicana Istanbul-Igor Gorgonzola Novara (telecronaca di Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano)

Mercoledì 14 gennaio

  • Alle 18 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Savino Del Bene Scandicci-Volero Le Cannet (telecronaca di Rudy Palermo)
  • Alle 20 in diretta su Sky Sport Uno e NOW: Numia Vero Volley Milano-OK Zeleznicar Lajkovac (telecronaca di Stefano Locatelli e Francesca Piccinini)

Giovedì 15 gennaio

  • Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano-Dresdner SC (telecronaca di Giovanni Cristiano)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Volley: Altre Notizie

Volley, Galassi operato per un tumore al testicolo

L'ANNUNCIO

Come annunciato sui social, il 28enne centrale di Piacenza e dell'Italvolley è stato operato per...

CEV Champions League maschile e femminile su Sky

Volley

Con l'anno nuovo torna la Champions League di volley. Martedì i primi a scendere in campo saranno...

De Gennaro-Michieletto migliori giocatori del 2025

Volley

Monica De Gennaro, una delle trascinatrici dell'Italia femminile al Mondiale di quest'anno, e...

Perugia campione del mondo! Osaka battuta 3-0

Volley

L'Italia della pallavolo festeggia un altro titolo in questo straordinario 2025. Perugia vince il...

Malual denuncia insulti razzisti: lo sfogo social

Volley

La pallavolista di Pinerolo e dell'Italia ha denunciato sui social quanto accaduto durante la...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS