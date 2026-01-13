Quarta giornata per la Champions femminile di volley: apre oggi Novara sul campo del fortissimo Fenerbahce. Mercoledì sfide casalinghe per Scandicci e Milano. Chiudono giovedì le pantere di Conegliano che ospitano le tedesche del Dresda. Le partite delle italiane sono tutte live su Sky e NOW

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Da martedì 13 gennaio c’è in programma la 4^ giornata della fase a gironi di CEV Champions League femminile. Alle 17 apre Fenerbahce-Novara, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW. Mercoledì 14 alle 18 Scandicci-Le Cannet in diretta su Sky Sport Arena e NOW; alle 20 Milano-Zeleznicar, live su Sky Sport Uno e NOW. Infine giovedì 15 gennaio Conegliano-Dresdner alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.