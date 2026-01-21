Terzo turno della fase a gironi della Champions League maschile, tutte e tre le italiane giocano mercoledì. Alle 18 aprono i campioni d'Italia di Trento impegnati ad Ankara. Alle 20.30 Civitanova è impegnata a Varsavia, turno casalingo invece per i campioni d'Europa in carica di Perugia contro Berlino
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Mercoledì 21 gennaio, in campo per la terza giornata di regular season di CEV Champions League maschile. Si comincia alle 18 in diretta su Sky Sport Arena e NOW con la sfida del girone A Ziraat Bankkart Ankara-Itas Trentino. Alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW live l’incontro del gruppo E PGE Projekt Varsavia-Cucine Lube Civitanova. Ancora alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW in diretta la sfida del gruppo C Sir Sicoma Monini Perugia-Berlin Recycling Volleys. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.
Programmazione 3^ giornata su Sky e NOW
Mercoledì 21 gennaio
- Alle 18 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Ziraat Bankkart Ankara-Itas Trentino (telecronaca di Giovanni Cristiano)
- Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Max e NOW: PGE Projekt Varsavia-Cucine Lube Civitanova (telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi)
- Alle 20.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Sir Sicoma Monini Perugia-Berlin Recycling Volleys (telecronaca di Rudy Palermo)