Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Mercoledì 21 gennaio, in campo per la terza giornata di regular season di CEV Champions League maschile. Si comincia alle 18 in diretta su Sky Sport Arena e NOW con la sfida del girone A Ziraat Bankkart Ankara-Itas Trentino. Alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW live l'incontro del gruppo E PGE Projekt Varsavia-Cucine Lube Civitanova. Ancora alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW in diretta la sfida del gruppo C Sir Sicoma Monini Perugia-Berlin Recycling Volleys.