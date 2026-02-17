Due giorni di volley europeo su Sky. Oggi al via i playoff con Olympiacos-Milanoguida tv
Nella Champions League femminile di volley, Milano, Novara e Scandicci iniziano i playoff: trasferta per Egonu e compagne ad Atene, derby ad alta tensione tra piemontesi e toscane. E chi passa troverà subito un quarto durissimo. Nel torneo maschile si chiude invece la fase a gironi
Entra nel vivo la CEV Champions League di volley in diretta su Sky e in streaming su NOW. Nel torneo femminile in campo i playoff, aperti oggi da Olympiacos-Milano alle 18 su Sky Sport Arena. Sul cammino verso i quarti di Milano c’è ancora la squadra greca, già battuta due volte nella fase a gironi. Si prosegue mercoledì con il derby europeo tra Novara e Scandicci, su Sky Sport Uno alle 18. Nel torneo maschile si chiude invece la fase a gironi, con le italiane che aspettano di conoscere il nome delle loro avversarie nella fase ad eliminazione diretta. Civitanova giocherà per consolidare il primato nella pool E contro Varsavia su Sky Sport Arena alle 18. Alle 19.30 su Sky Sport Max, il capitano Simone Giannelli guiderà i campioni d’Europa in carica di Perugia in trasferta contro il Berlin Recycling Volleys, con già in tasca il passaggio diretto ai quarti. Infine, Trento e Ziraat Ankara, alle 20.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Mix scenderanno in campo con l’obiettivo di migliorare il proprio ranking nella pool A. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il volley è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport.
Programmazione Champions femminile e maschile su Sky e NOW
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO
- Alle 18: OLYMPIACOS-NUMIA MILANO, PLAYOFF ANDATA su Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e Francesca Piccinini
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO
- Alle 18: IGOR GORGONZOLA NOVARA-SAVINO DEL BENE SCANDICCI, PLAYOFF ANDATA su Sky Sport Uno. Telecronaca di Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano
- Alle 18.30: CUCINE LUBE CIVITANOVA–PGE PROJECT VARSAVIA su Sky Sport Arena. Telecronaca di Giovanni Cristiano
- Alle 19.30: BERLIN RECYCLING VOLLEYS–SIR SICOMA MONINI PERUGIA su Sky Sport Max. Telecronaca di Davide Polizzi
- Alle 20.30: ITAS TRENTO–ZIRAAT ANKARA su Sky Sport Arena e Sky Sport Mix. Telecronaca Rudy Palermo e Andrea Zorzi