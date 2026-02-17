Nella Champions League femminile di volley, Milano, Novara e Scandicci iniziano i playoff: trasferta per Egonu e compagne ad Atene, derby ad alta tensione tra piemontesi e toscane. E chi passa troverà subito un quarto durissimo. Nel torneo maschile si chiude invece la fase a gironi

Entra nel vivo la CEV Champions League di volley in diretta su Sky e in streaming su NOW. Nel torneo femminile in campo i playoff, aperti oggi da Olympiacos-Milano alle 18 su Sky Sport Arena. Sul cammino verso i quarti di Milano c’è ancora la squadra greca, già battuta due volte nella fase a gironi. Si prosegue mercoledì con il derby europeo tra Novara e Scandicci, su Sky Sport Uno alle 18. Nel torneo maschile si chiude invece la fase a gironi, con le italiane che aspettano di conoscere il nome delle loro avversarie nella fase ad eliminazione diretta. Civitanova giocherà per consolidare il primato nella pool E contro Varsavia su Sky Sport Arena alle 18. Alle 19.30 su Sky Sport Max, il capitano Simone Giannelli guiderà i campioni d’Europa in carica di Perugia in trasferta contro il Berlin Recycling Volleys, con già in tasca il passaggio diretto ai quarti. Infine, Trento e Ziraat Ankara, alle 20.30 su Sky Sport Arena e Sky Sport Mix scenderanno in campo con l’obiettivo di migliorare il proprio ranking nella pool A. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il volley è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport.