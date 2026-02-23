Sky ha acquisito i diritti dei Campionati Europei di volley femminile e maschile 2026; confermati anche per la stagione 2026/2027 i diritti delle maggiori competizioni europee di volley per club: la CEV Champions League e una selezione delle migliori partite di CEV Challenge Cup e CEV Cup ascolta articolo

Sky ha acquisito i diritti dei Campionati Europei di volley femminile e maschile 2026, e ha prolungato per la stagione 2026/2027 i diritti delle maggiori competizioni europee di volley per club: la CEV Champions League e una selezione delle migliori partite di CEV Cup e Challenge Cup, grazie all'accordo concluso con Infront, Exclusive Media Rights distribution partner and service provider CEV.

Eurovolley femminile, al via il 21 agosto Nella Casa dello Sport l’estate azzurra del volley inizierà il 21 agosto, quando la Nazionale femminile guidata dal CT Julio Velasco affronterà la Croazia a Göteborg, in Svezia. La squadra capitanata da Anna Danesi sarà inserita nella Pool D e giocherà poi le altre partite della prima fase contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. La fase a eliminazione diretta con gli ottavi di finale è in programma dal 30 al 31 agosto in Cechia e dal 31 agosto al 1°settembre in Turchia. I quarti di finale il 2 settembre in Cechia e il giorno dopo in Turchia, dove si disputeranno anche semifinali e finali il 5 e 6 settembre, a Istanbul.

Azzurre nel Girone D di Goteborg Le campionesse Olimpiche e Mondiali dell’Italia sono state sorteggiate nella Pool D di Goteborg insieme alle padrone di casa della Svezia, il Montenegro (formazione scelta dal Paese ospitante e quindi inserita come testa di serie numero 2), Francia, Slovacchia e Croazia. Quattro i paesi co-organizzatori: Turchia (Pool A), Repubblica Ceca (Pool B), Azerbaijan (Pool C), Svezia (Pool D).

Eurovolley maschile in campo dal 10 settembre Per i ragazzi di Fefè De Giorgi e del capitano Simone Giannelli, la gara d’esordio sarà contro la Svezia, il 10 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli. Poi gli azzurri si trasferiranno a Modena dove disputeranno le altre quattro sfide della Pool A contro Grecia, Slovacchia, Cechia e Slovenia. La prima parte della fase a eliminazione diretta si giocherà il 19 e 20 settembre a Sofia, in Bulgaria, e il 20 e 21 settembre a Torino. I quarti di finale il 22 settembre sempre in Bulgaria e il 23 a Torino. La nuova Arena Milano, quartiere Santa Giulia, sarà la venue di semifinali e finali, in programma il 25 e 26 settembre.

Azzurri nel girone A, si gioca tra Napoli, Modena, Torino e Milano Il Campionato Europeo maschile, in programma dal 10 al 26 settembre, sarà co-organizzato da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. L’Italia Campione del Mondo, inserita nella pool A, giocherà con la Svezia (formazione scelta dall’Italia e quindi inserita come testa di serie numero 2 del girone), Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia e Slovacchia. Gli azzurri di De Giorgi avranno l’opportunità di disputare l’intera manifestazione nei palazzetti italiani: sarà infatti Piazza del Plebiscito a Napoli a ospitare Giannelli e compagni nella gara d’esordio, con il PalaPanini di Modena che ospiterà l’intera fase a gironi degli azzurri (Pool A), il Palavela di Torino che vedrà disputare ottavi e quarti di finale, e l’Arena Santa Giulia di Milano.