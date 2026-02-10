Tornano in campo le italiane, impegnate nella CEV Champions League maschile di volley, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Martedì 10 febbraio su Sky Sport Arena alle 20, in trasferta a Montpellier, Civitanova ha il primo match-ball per andare direttamente ai quarti. Identico l’obiettivo per Perugia, che giovedì volerà a Praga per chiudere la sua pool al primo posto ed evitare i playoff. Diretta alle 18 su Sky Sport Arena. A seguire, alle 20 in diretta su Sky Sport Arena e su Sky Sport Mix, trasferta slovena per Trento che affronta Lubiana con l’occasione di rialzare subito la testa dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.