Volley, Champions maschile: le italiane live su Sky, apre oggi Civitanova

guida tv

Appuntamento con la Champions League maschile di volley. Impegni tutti in trasferta per le tre italiane. Martedì apre Civitanova a Montpellier, giovedì alle 18.00 Perugia è in campo a Praga, alle 21 Trento sfida Lubiana. Tutte le gare su Sky Sport Arena e NOW

ascolta articolo

Tornano in campo le italiane, impegnate nella CEV Champions League maschile di volley, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Martedì 10 febbraio su Sky Sport Arena alle 20, in trasferta a Montpellier, Civitanova ha il primo match-ball per andare direttamente ai quarti. Identico l’obiettivo per Perugia, che giovedì volerà a Praga per chiudere la sua pool al primo posto ed evitare i playoff. Diretta alle 18 su Sky Sport Arena.  A seguire, alle 20 in diretta su Sky Sport Arena e su Sky Sport Mix, trasferta slovena per Trento che affronta Lubiana con l’occasione di rialzare subito la testa dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

La programmazione della Champions maschile su Sky e NOW

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO

  • Alle 20: MONTPELLIER-CIVITANOVA su Sky Sport Arena. Telecronaca Rudy Palermo e Andrea Zorzi  

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO

  • Alle 18: PRAGA-PERUGIA su Sky Sport Arena. Telecronaca Giovanni Cristiano
  • Alle 20: LUBIANA–TRENTO su Sky Sport Arena e Sky Sport Mix.Telecronaca Stefano Locatelli

