Il mondo del volley piange Luciano Gaspari

La Federazione Italiana Pallavolo esprime il più profondo cordoglio per la morte di Luciano Gaspari, ex ufficiale di gara e figura di spicco del movimento arbitrale italiano e internazionale ascolta articolo

Ci sono arbitri che dirigono le partite. E poi ci sono uomini che danno forma al gioco. Luciano Gaspari, che apparteneva a questa seconda, rarissima, categoria, se ne è andato oggi, dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Irene e due figli, Daniele e Marco, attuale allenatore di Scandicci, a cui vanno le nostre più affettuose e sincere condoglianze.

Gaspari è stato il numero degli arbitri di volley in Italia e per lungo tempo anche nel mondo. Nato ad Ancona il 27 novembre 1952, ha attraversato la pallavolo come una presenza solida e riconoscibile, con il fischietto come strumento e la passione come bussola. Dal 1969 fino all’Olimpiade di Atene 2004, oltre trent’anni di Serie A, ventuno da internazionale: Finali, Scudetti, Coppe Italia, World League, Mondiali, Europei, Olimpiadi, il suo curriculum è una mappa completa del volley che conta. Ma ridurre Luciano ai numeri sarebbe un errore. Perché la sua vera grandezza stava nel modo. Nella calma che metteva ordine. Nella voce diretta, marchigiana, mai distante. Nella capacità di farsi rispettare senza alzare il tono, di spiegare prima ancora che giudicare. Anche dopo aver appeso il fischietto al chiodo, non ha mai lasciato il campo: ha continuato a servire gli arbitri, la sua regione, la Federazione, fino alla presidenza degli arbitri europei presso la CEV, riconoscimento naturale di una credibilità costruita in una vita intera.