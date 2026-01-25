Volley, Conegliano vince Coppa Italia femminile: Scandicci sconfitta 3-0 in finalevolley femminile
All'Inalpi Arena di Torino - davanti a quasi 13mila spettatori - Conegliano si aggiudica la Coppa Italia femminile di pallavolo 2025/2026. Scandicci sconfitta 3-0 in finale (31-29, 26-24,27-25). Per le campionesse d'Italia - che si prendono la rivincita dopo il ko nel Mondiale per Club dello scorso mese - si tratta dell'ottavo successo nella competizione
Conegliano vince la Coppa Italia di volley femminile, battendo in finale 3-0 Scandicci. 31-29, 26-24 e 27-25 i parziali dei tre set, tutti combattuti e terminati ai vantaggi. Per il club veneto si tratta dell'ottavo successo nella competizione, il settimo consecutivo. E' anche la rivincita del Mondiale per Club, che le toscane avevano vinto a sorpresa, battendo in finale le campionesse d'Italia lo scorso 14 dicembre. Per Conegliano 22 punti di Gabi, 20 per Haak, 13 per Zhu, 7 per Chirichella. Per Scandicci 17 punti di Skinner, 16 per Antropova, 8 per Weitzel e Bosetti.