Conegliano vince la Coppa Italia di volley femminile, battendo in finale 3-0 Scandicci. 31-29, 26-24 e 27-25 i parziali dei tre set, tutti combattuti e terminati ai vantaggi. Per il club veneto si tratta dell'ottavo successo nella competizione, il settimo consecutivo. E' anche la rivincita del Mondiale per Club, che le toscane avevano vinto a sorpresa, battendo in finale le campionesse d'Italia lo scorso 14 dicembre. Per Conegliano 22 punti di Gabi, 20 per Haak, 13 per Zhu, 7 per Chirichella. Per Scandicci 17 punti di Skinner, 16 per Antropova, 8 per Weitzel e Bosetti.