Champions League, su Sky 7 match tra maschile e femminile

Volley

Tre giorni di volley su Sky e NOW: tra martedì 27 e giovedì 29 gennaio in campo per la Champions sia le squadre femminili (5^ giornata della fase a gironi) che quelle maschili (4^ giornata della fase a gironi). Sette le sfide da seguire in diretta sui canali di Sky Sport 

Su Sky e in streaming su NOW è una settimana molto ricca per gli appassionati del volley europeo. Ben 7 le sfide in diretta sui canali di Sky Sport nei prossimi 3 giorni, con altrettante squadre italiane impegnate nelle massime competizioni continentali. Nella CEV Champions League maschile è in programma la 4^ giornata della fase a gironi. Si parte martedì 27 gennaio alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW con la sfida tra Civitanova e Leuven. Mercoledì 28 gennaio, alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW, Perugia ospita Las Palmas. Infine giovedì 29 gennaio alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW la diretta di Trento-Tours.

Champions Femminile, in programma la 5^ giornata

Per la CEV Champions Femminile in programma la 5^ giornata: martedì 27 gennaio apre Zeren Ankara-Conegliano, alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW. Alle 18 Olympiacos-Milano, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Mercoledì 28 gennaio Scandicci è ospite dell’Alba Blaj alle 17 in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Infine giovedì 29 gennaio Novara affronta Budowlani Lodz alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

Programmazione CEV Champions League su Sky e NOW

 

CEV CHAMPIONS MASCHILE – 4^ giornata

  • Martedì 27 gennaio alle 16 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW: Cucine Lube Civitanova-Volley Haasrode Leuven (telecronaca di Giovanni Cristiano)
  • Mercoledì 28 gennaio alle 20.30 in diretta su Sky Sport Max e NOW: Sir Sicoma Monini Perugia-Guaguas Las Palmas (telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi)
  • Giovedì 29 gennaio alle 20.30 in diretta su Sky Sport Max e NOW: Trentino Itas-Tours VB (telecronaca di Rudy Palermo)

CEV CHAMPIONS FEMMINILE – 5^ giornata

  • Martedì 27 gennaio alle 17.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW: Zeren Ankara-A.Carraro Prosecco DOC Conegliano (telecronaca di Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano)
  • Martedì 27 gennaio alle 18 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: Olympiacos-Numia Vero Volley Milano (telecronaca di Rudy Palermo)
  • Mercoledì 28 alle 17 in diretta su Sky Sport Arena e NOW: CS Volei Alba Blaj-Savino Del Bene Scandicci (telecronaca di Giovanni Cristiano)
  • Giovedì 29 alle 18 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW: Igor Gorgonzola Novara-PGE Budowlani Lodz (telecronaca di Roberto Prini e Francesca Piccinini)

