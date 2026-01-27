Tre giorni di volley su Sky e NOW: tra martedì 27 e giovedì 29 gennaio in campo per la Champions sia le squadre femminili (5^ giornata della fase a gironi) che quelle maschili (4^ giornata della fase a gironi). Sette le sfide da seguire in diretta sui canali di Sky Sport

Su Sky e in streaming su NOW è una settimana molto ricca per gli appassionati del volley europeo. Ben 7 le sfide in diretta sui canali di Sky Sport nei prossimi 3 giorni, con altrettante squadre italiane impegnate nelle massime competizioni continentali. Nella CEV Champions League maschile è in programma la 4^ giornata della fase a gironi. Si parte martedì 27 gennaio alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW con la sfida tra Civitanova e Leuven . Mercoledì 28 gennaio, alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW, Perugia ospita Las Palmas . Infine giovedì 29 gennaio alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW la diretta di Trento - Tours .

Champions Femminile, in programma la 5^ giornata

Per la CEV Champions Femminile in programma la 5^ giornata: martedì 27 gennaio apre Zeren Ankara-Conegliano, alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW. Alle 18 Olympiacos-Milano, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Mercoledì 28 gennaio Scandicci è ospite dell’Alba Blaj alle 17 in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Infine giovedì 29 gennaio Novara affronta Budowlani Lodz alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e NOW. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.