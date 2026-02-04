Oggi live su Sky Sport e in streaming su NOW l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League femminile. Occhi puntati soprattutto su Scandicci e Milano che si giocano l'accesso diretto ai quarti di finale

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la grande stagione del volley europeo. Si gioca mercoledì 4 febbraio l’ultima giornata della fase a gironi della CEV Champions League femminile. Riflettori accesi soprattutto su Scandicci e Milano a caccia dell’accesso diretto ai quarti di finale, già raggiunti con una giornata di anticipo da Conegliano. Novara ospita il Benfica, già sicura di disputare i playoff, ma non potrà comunque andare oltre il secondo posto nel girone B. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande volley europeo è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.