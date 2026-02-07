Offerte Sky
Coppa Italia, la finale sarà tra Trento e Verona. Battute in semifinale Piacenza e Perugia

Volley
©IPA/Fotogramma

L'Unipol Arena si prepara all'atto finale della Final Four di Coppa Italia. L'Itas Trentino rimonta Piacenza al tie-break, mentre la Rana Verona firma l'impresa della stagione schiantando Perugia con un secco 3-0. Domenica alle 18:00 la sfida per il trofeo

VOLLEY, TUTTE LE NEWS

ascolta articolo

Il sabato di Casalecchio di Reno regala verdetti pesanti e una sorpresa che rimescola le gerarchie del volley nazionale. La finale della Coppa Italia 2026 non sarà la "solita" sfida tra le corazzate della vigilia: a contendersi il titolo saranno l'Itas Trentino e una straripante Rana Verona.

Itas Trentino, cuore e carattere

La prima semifinale è stata una maratona di nervi e tecnica. Trento stacca il pass per la finale superando la Gas Sales Bluenergy Piacenza per 3-2 dopo essere stata sotto 1-2 nel computo dei set. La chiave è stata la capacità dei ragazzi di Méndez di restare lucidi nel quarto set, trascinati dai colpi di Michieletto e dalla solidità a muro nei momenti decisivi del tie-break (15-11).

L'impresa di Verona: Perugia al tappeto

Se la vittoria di Trento è una conferma, quella di Verona è un vero e proprio terremoto. La Rana Verona ha dominato la SIR Safety Perugia, chiudendo la pratica con un clamoroso 3-0. Una prestazione ai limiti della perfezione per i veneti, capaci di annichilire i campioni del mondo in carica in poco meno di un'ora e mezza di gioco:  un triplo 25-19, 25-21, 25-19 che non lascia spazio a recriminazioni e proietta gli uomini di Soli verso la sua prima storica finale di Coppa Italia.

