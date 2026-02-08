Verona ha vinto la Coppa Italia di volley maschile per la prima volta nella sua storia. Decisiva la netta vittoria contro i campioni d'Italia di Trento per 3-0 con i parziali di 25-21, 25-22, 25-20. Un percorso, quello di Verona, fantastico considerando anche la vittoria arrivata nella semifinale di sabato contro i campioni d'Europa e del mondo di Perugia (sempre per 3-0). Prestazione perfetta di Noumory Keita, autore di ben 15 punti e 3 ace, seguito da Darlan Souza (12 punti) e Rok Mozic (9 punti). Verona conquista così il titolo che aveva già sfiorato lo scorso anno nella finale persa al tie-break contro Civitanova, mentre continua il digiuno per Trento (priva di Michieletto, ancora out per un problema lombare) a cui manca la vittoria della Coppa Italia da ben 13 anni.