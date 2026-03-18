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Champions volley femminile, il ritorno dei quarti. Su Sky anche la finale di Challenge Cup

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Gare di ritorno dei quarti di finale della Champions League femminile. In palio il pass per la Final Four di Istanbul. Aprono mercoledì le pantere di Conegliano contro lo Zeren Ankara. Giovedì tocca a Scandicci e Milano. Inoltre, sempre meroledì, gara di ritorno della Finale di Challenge Cup femminile: le marchigiane di Vallefoglia hanno vinto 3-2 l'andata contro il Panathinaikos. Tutte le partite live su Sky e NOW

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Il ritorno dei quarti di finale femminili della CEV Champions League e la finale di ritorno della Challenge Cup femminile di volley sono in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si comincia mercoledì 18 marzo alle 18 su Sky Sport Max, con Vallefoglia che, dopo il successo per 3-2 nella finale di andata della Challenge Cup, si gioca ad Atene il trofeo contro il Panathinaikos. Alle 20.30, le pantere di Conegliano, forti dello 0-3 dell’andata, affrontano lo Zeren Ankara in casa, al Palaverde di Villorba, nei quarti di finale di ritorno della Champions League. Giovedì 19 marzo alle 15, su Sky Sport Uno e Sky Sport Max toccherà a Scandicci difendere il largo successo maturato con il medesimo punteggio una settimana fa contro il Fenerbahce. Nella sfida a distanza tra Italia e Turchia, il compito più difficile spetta alla Numia Milano, che alle 18 su Sky Sport Max proverà a ribaltare il 2-3 dell’andata contro il Vafikbank al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul. Per le tre italiane ancora in corsa, c’è In palio il pass per la Final Four di Istanbul, in programma il 2 e 3 maggio all'Ulker Arena.

Il volley femminile europeo è tutto da seguire con risultati, classifiche, notizie e highlights su Sky Sport 24 e anche su skysport.it, sulla App Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Programmazione volley europeo femminile su Sky e NOW

Mercoledì 18 marzo

  • Alle 18: PANATHINAIKOS-MEGABOX VALLEFOGLIA su Sky Sport Max(Finale di ritorno Challenge Cup femminile). Telecronaca di Rudy Palermo e Rachele Sangiuliano
  • Alle 20.30: A. CARRARO CONEGLIANO-ZEREN ANKARA su Sky Sport Max. Telecronaca di Stefano Locatelli

Giovedì 19 marzo

  • Alle 15: FENERBAHCE-SAVINO DEL BENE SCANDICCI su Sky Sport Uno e Sky Sport Max. Telecronaca di Roberto Prini
  • Alle 18: VAFIKBANK-NUMIA MILANO su Sky Sport Max. Telecronaca di Stefano Locatelli e Rachele Sangiuliano

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