Nations League, l'Italia batte 3-1 la Turchia

L'Italvolley femminile vince contro la Turchia (3-1) e si conferma in testa alla classifica di Nations League a punteggio pieno. 39° successo consecutivo per le ragazze di Velasco, trascinate da Nervini (17), Adigwe (19) e Nwakalor (16). Ora appuntamento domenica 7 giugno alle 19.30 contro le padrone di casa del Brasile, a 9 punti come le Azzurre ma con un set concesso in più alle avversarie

L'Italvolley femminile non ferma la sua corsa nemmeno contro la Turchia. Vittoria per 3-1 per le Azzurre che restano in testa alla classifica di Nations League a punteggio pieno e salgono a 39 successi consecutivi. Le ragazze di Velasco fanno una partita quasi perfetta, 'macchiata' dall'unico set concesso alle avversarie, grazie a un ottimo lavoro a muro e al servizio. Protagoniste Nervini (17 punti), Adigwe (19) e Nwalakor (16). Appuntamento ora a domenica 7 giugno alle ore 19.30 per lo scontro diretto con le padrone di casa del Brasile, anche loro a punteggio pieno ma con un set in più subito dalle avversarie.