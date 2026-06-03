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Nations League, Italia-Bulgaria 3-0: buon esordio per le ragazze di Velasco

Volley

Buon esordio per l'Italia femminile di Julio Velasco nella Nations League in corso in Brasile. Le azzurre, che hanno vinto le ultime due edizioni del torneo, hanno sconfitto per 3-0 la Bulgaria allenata da Marcello Abbondanza. Prossima partita contro l'Olanda nella notte del 6 giugno. 

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Esordio vincente per l’Italia femminile in Nations League che si gioca in Brasile. Le azzurre di Julio Velasco, senza gran parte delle giocatrici di maggiore esperienza in campo, superano in tre set una Bulgaria brillante, allenata da Marcello Abbondanza, che ha provato ad insidiare le azzurre soprattutto nel terzo set (25-22, 25-16, 27-25 i parziali del match). È la 37^ vittoria consecutiva per l’Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del Mondiale, compresa una Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. Nella notte italiana tra venerdì e sabato (all’una di notte) ci sarà il secondo match con l’Olanda

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