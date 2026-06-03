Esordio vincente per l’Italia femminile in Nations League che si gioca in Brasile. Le azzurre di Julio Velasco, senza gran parte delle giocatrici di maggiore esperienza in campo, superano in tre set una Bulgaria brillante, allenata da Marcello Abbondanza, che ha provato ad insidiare le azzurre soprattutto nel terzo set (25-22, 25-16, 27-25 i parziali del match). È la 37^ vittoria consecutiva per l’Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del Mondiale, compresa una Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. Nella notte italiana tra venerdì e sabato (all’una di notte) ci sarà il secondo match con l’Olanda

Approfondimento Come sta andando la metamorfosi di Kate Antropova