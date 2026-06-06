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Nations League, Italia-Olanda 3-0: le azzurre concedono il bis in Brasile

Volley

Dopo il 3-0 alla Bulgaria all'esordio, le ragazze di Julio Velasco battono con lo stesso punteggio anche l'Olanda. Un'altra vittoria che allunga a 38 la striscia di partite vinte consecutivamente. La prossima gara sarà contro il Brasile domenica 7 giugno alle 20.30 italiane

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L'Italia di volley femminile vince anche contro l'Olanda nella seconda partita di Volleyball Nations League in corso in Brasile. Le ragazze di Julio Velasco vincono 3-0 (25-22; 25-18; 25-22) e concedono il bis dopo il successo contro la Bulgaria. E' la 38^ vittoria consecutiva in partite ufficiali tra Olimpiadi, Mondiali, Europei e Nations League di una striscia iniziata nel giugno 2024. Grande prova della coppia Antropova-Adigwe che realizzano rispettivamente 14 e 17 punti. Domenica 7 giugno alle ore 20.30 italiane la terza gara della week 1 contro le padrone di casa del Brasile.

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