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La sfida tra Italia e Turchia è arrivata all'atto finale: chi vincerà la Champions?

Stefano Locatelli

Conegliano e Scandicci da una parte, Eczacıbaşı e VakifBank dall'altra. La Champions 2026, ormai arrivata alla sua fase conclusiva, si deciderà ancora una volta tra quelle che in questa stagione sono state le superpotenze del volley femminile. Chi alzerà la coppa?

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