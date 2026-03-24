Volley, Champions League maschile: i quarti su Sky

Nella Champions League maschile di volley è il momento dei quarti di finale. Perugia e Civitanova sono pronte a tornare in campo per la gara di andata. Obiettivo centrare la Final Four. Oggi alle 20 Las Palmas-Perugia, domani alle 20.30spazio a Civitanova-Zawiercie

L’andata dei quarti di finale maschili della CEV Champions League è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Si comincia martedì 24 marzo, alle 20 su Sky Sport Max, con Perugia impegnata in trasferta contro Las Palmas, in un confronto decisivo per indirizzare il doppio incontro verso la qualificazione alla semifinale. Mercoledì 25 marzo sarà invece la volta di Civitanova che, alle 20.30 su Sky Sport Arena, affronterà i polacchi dello Zawiercie, per un match altrettanto importante nella corsa europea del club marchigiano. Il volley maschile europeo è tutto da seguire con risultati, classifiche, notizie e highlights su Sky Sport 24 e anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport.