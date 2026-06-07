Sono 88 le partite già disputate tra Italia e Brasile, con 23 vittorie delle Azzurre e 65 successi delle sudamericane. I precedenti in Nations League vedono due vittorie per le ragazze di Velasco: 3-0 nella Week 1 dell'edizione del 2025 e poi la finale dello stesso torneo, che vide l'Italia vincere 3-1.