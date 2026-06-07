Italia-Brasile, il risultato di Nations League LIVE
Scontro diretto per la testa della classifica di Nations League. Italia e Brasile si affrontano per continuare il loro percorso a punteggio pieno, con le Azzurre di Velasco avanti al momento per aver concesso un set in meno alle avversarie. La gara è in diretta su skysport.it a partire dalle 19.30. L'estate di volley continua su Sky Sport con gli Europei in programma dal 21 agosto
L'ESTATE AZZURRA CON GLI EUROPEI MASCHILI E FEMMINILI SU SKY
in evidenza
ITALIA-BRASILE 0-1 LIVE (15-25)
2° SET - Mani out di Ana Cristina (1-1)
Inizia il secondo set
2° SET - Servizio out del Brasile
Il Brasile vince il primo set 25-15
1° SET - La ciliegina sulla torta viene messa dalla migliore in campo del primo set, la schiacciatrice Ana Cristina
1° SET - Set point Brasile dopo la parallela di Ana Cristina (24-14). Ma il primo si infrange sulla rete dopo il servizio di Ana Cristina
1° SET - Muro su Nwakalor (23-14 Brasile)
1° SET - Mani-out di Diop (22-14 Brasile)
1° SET - Altra brillante difesa di Omoruyi, poi Diop in attacco concretizza lo sforzo della compagna. Peccato però che il videochallenge evidenzi un'invasione precedente di Omoruyi (22-13 Brasile)
1° SET - Finalmente a terra un attacco di Nervini (21-13 Brasile)
1° SET - Sbaglia Edigwe in battuta (21-12 Brasile)
1° SET - Scambio lungo, Manfredini si fa valere a rete dopo la bella difesa di Omoruyi (20-12 Brasile)
1° SET - Ana Cristina! Fa passare il pallone in mezzo al muro a due azzurro, 20-11 Brasile
1° SET - Tainara sbaglia in battuta. L'Italia respira ma è sotto 19-11
1° SET - Mani-out di Ana Cristina e 19-10 Brasile
1° SET - ace di Tainara con la complicità del nastro. 18-10 Brasile
1° SET - Buona parallela di Omoruyi, dentro per Antropova. Ana Cristina però è ingestibile e allunga ancora il punteggio sul 17-10 Brasile
1° SET - Primo tempo di Diana e altro attacco vincente del Brasile. Velasco toglie Antropova, troppo in difficoltà in difesa (15-9 Brasile)
1° SET - Muro di Nwakalor (13-9 Brasile)
1° SET - Out la battuta di Bergmann e la successiva diagonale di Ana Cristina (13-8 Brasile)
1° SET - Antropova subisce un muro a tre. Velasco si gioca già il secondo timeout (13-6 Brasile)
1° SET - Squillo dell'Italia con muro di Manfredini. La centrale spinge bene anche al servizio, ma in difesa l'Italia pasticcia (12-6 Brasile)
1° SET - Il Brasile sbaglia al servizio, ma nel gioco domina ancora. Parallela potente di Bergmann (11-5)
1° SET - Invasione per Cambi. Il parziale del Brasile si allunga fino al 10-4 (6-0 aperto)
1° SET - Ricezione lunga di Antropova, Diana a rete segna il più comodo dei punti (9-4 Brasile)
1° SET - Attacco in parallela fuori di Adigwe: timeout di Velasco sull'8-4 per il Brasile
1° SET - Bergmann! Prima il pallonetto e poi la diagonale: ma che difesa delle padrone di casa, sporcano ogni pallone a muro (7-4 Brasile)
1° SET - Julia attacca dalla zona 2 e si iscrive alla partita, non reattiva Antropova in difesa (5-4 Brasile)
1° SET - Adigwe spinge il pallonetto e beffa la difesa verdeoro (4-4)
1° SET - Stavolta Ana Cristina è precisa con la diagonale (4-3 Brasile)
1° SET - Il muro del Brasile tocca tutto, ma Ana Cristina non centra il campo ed è ancora parità (3-3)
1° SET - Brasile impreciso in battuta. Antropova invece piazza l'ace per il 2-2
1° SET - Antropova viene murata. Tocco decisivo di Tainara per il 2-0 Brasile
1° SET - Primo punto del Brasile con Ana Cristina
Parte l'Italia in battuta con Cambi
Il sestetto del Brasile (+1)
Coach Guimaraes parte con Macris alzatrice, Tainara da opposta, le centrali Diana-Julia e le schiacciatrici Bergmann-Ana Cristina
Il sestetto dell'Italia (+1)
Velasco comincia con Cambi palleggiatrice, prima a servire, Antropova e Nervini schiacciatrici, Adigwe opposta e Manfredini-Nwakalor centrali. Fersino libero
Straordinaria atmosfera a Brasilia, pubblico caldissimo: una vera torcida
Il momento degli inni nazionali
Si parte da quello italiano, ora le padrone di casa
Le prossime settimane di Nations League
Oggi terminerà la Week 1 di Nations League. La seconda settimana è in programma dal 17 al 21 giugno, con le Azzurre che giocheranno nelle Filippine, mentre la terza e conclusiva della fase a gironi sarà dall'8 al 12 luglio, con le ragazze di Velasco impegnate ad Honk Kong (Cina).
Come sono andare le prime tre partite della Week 1
Nella prima settimana di Nations League, le Azzurre hanno già superato la Bulgaria (3-0), l'Olanda (3-0) e la Turchia (3-1).
I precedenti tra le due squadre
Sono 88 le partite già disputate tra Italia e Brasile, con 23 vittorie delle Azzurre e 65 successi delle sudamericane. I precedenti in Nations League vedono due vittorie per le ragazze di Velasco: 3-0 nella Week 1 dell'edizione del 2025 e poi la finale dello stesso torneo, che vide l'Italia vincere 3-1.
Un'estate imperdibile (ma non solo) in diretta su Sky
Sky ha acquisito i diritti dei Campionati Europei di volley femminile e maschile 2026. Confermati, inoltre, anche per la stagione 2026/2027 i diritti delle maggiori competizioni europee di volley per club: la CEV Champions League e una selezione delle migliori partite di CEV Challenge Cup e CEV Cup.
Italvolley a caccia della cifra tonda
In caso di vittoria dell'Italia contro il Brasile in Nations League, si tratterebbe del 40° successo consecutivo per le Azzurre allungando così ancora di più la striscia positiva.
Le 14 convocate del Ct Velasco
- Palleggiatrici: Carlotta Cambi (Novara), Francesca Scola (Talmassons).
- Opposte: Merit Adigwe (Conegliano), Binto Diop (Milano).
- Schiacciatrici: Ekaterina Antropova (Eczacibasi), Gaia Giovannini (Vallefoglia), Loveth Omoruyi (Vallefoglia), Stella Nervini (Chieri).
- Centrali: Yasmina Akrari (Chieri), Linda Manfredini (Conegliano), Denise Meli (Bergamo), Linda Nwakalor (Scandicci).
- Libero: Eleonora Fersino (Milano), Ilaria Spirito (Chieri).
La classifica di VNL 2026
1. Italia 9 (9:1)
2. Brasile 9 (9:2)
3. Giappone 9 (9:2)
4. Repubblica Ceca 9 (9:3)
5. Cina 8 (9:6)
6. Polonia 7 (10:7)
7. Canada 6 (7:4)
8. Stati Uniti 6 (6:5)
9. Belgio 5 (8:10)
10. Serbia 5 (7:9)
Italia-Brasile 0-0
- Scontro diretto al vertice della classifica
- La prima settimana di Nations League è in programma dal 3 giugno al 7 giugno
Italia-Brasile LIVE dalle 19.30
Meno di un'ora all'inizio della partita di Nations League tra Italia e Brasile, che potrete seguire LIVE su skysport.it a partire dalle 19.30.