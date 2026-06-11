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Italvolley femminile, le convocate di Velasco per la Nations League nelle Filippine

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Tre novità nelle convocazioni di Julio Velasco, rispetto alle partite di Nations League giocate in Brasile. Entrano Sarah Fahr, Josephina Obossa e Ilenia Moro. Escono Yasmina Akrari, Binto Diop e Ilaria Spirito. Nelle Filippine le azzurre sfideranno Repubblica Ceca, Serbia, Stati Uniti e Giappone dal 17 al 21 giugno

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Entrano Sarah Fahr, Josephina Obossa e Ilenia Moro. Escono Yasmina Akrari, Binto Diop e Ilaria Spirito. Archiviata la week 1 di Volley Nations League a Brasilia con 3 vittorie e 1 sconfitta, Julio Velasco ha diramato le nuove convocazioni dell'Italia femminile in vista della Pool 5 a Pasig City. L'appuntamento è per venerdì 12 giugno, presso il Centro Pavesi di Milano per poi partire alla volta delle Filippine. Dal 17 al 21 giugno a Pasig City (Manila, Filippine) le azzurre sfideranno mercoledì 17 giugno la Repubblica Ceca, giovedì 18 giugno la Serbia, sabato 20 giugno gli Usa e domenica 21 giugno il Giappone.

L'elenco delle convocate da Julio Velasco

Palleggiatrici:

  • 3. Carlotta Cambi (C)
  • 29. Francesca Scola

Schiacciatrici:

  • 16. Stella Nervini
  • 21. Loveth Omoruyi
  • 22. Gaia Giovannini
  • 24. Ekaterina Antropova

Centrali:

  • 2. Denise Meli
  • 14. Linda Nwakalor
  • 19. Sarah Fahr
  • 25. Linda Manfredini

Opposti:

  • 15. Merit Adigwe
  • 31. Josephina Obossa

Liberi:

  • 7. Eleonora Fersino
  • 10. Ilenia Moro

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