Italvolley femminile, le convocate di Velasco per la Nations League nelle Filippinenations league
Tre novità nelle convocazioni di Julio Velasco, rispetto alle partite di Nations League giocate in Brasile. Entrano Sarah Fahr, Josephina Obossa e Ilenia Moro. Escono Yasmina Akrari, Binto Diop e Ilaria Spirito. Nelle Filippine le azzurre sfideranno Repubblica Ceca, Serbia, Stati Uniti e Giappone dal 17 al 21 giugno
Entrano Sarah Fahr, Josephina Obossa e Ilenia Moro. Escono Yasmina Akrari, Binto Diop e Ilaria Spirito. Archiviata la week 1 di Volley Nations League a Brasilia con 3 vittorie e 1 sconfitta, Julio Velasco ha diramato le nuove convocazioni dell'Italia femminile in vista della Pool 5 a Pasig City. L'appuntamento è per venerdì 12 giugno, presso il Centro Pavesi di Milano per poi partire alla volta delle Filippine. Dal 17 al 21 giugno a Pasig City (Manila, Filippine) le azzurre sfideranno mercoledì 17 giugno la Repubblica Ceca, giovedì 18 giugno la Serbia, sabato 20 giugno gli Usa e domenica 21 giugno il Giappone.
L'elenco delle convocate da Julio Velasco
Palleggiatrici:
- 3. Carlotta Cambi (C)
- 29. Francesca Scola
Schiacciatrici:
- 16. Stella Nervini
- 21. Loveth Omoruyi
- 22. Gaia Giovannini
- 24. Ekaterina Antropova
Centrali:
- 2. Denise Meli
- 14. Linda Nwakalor
- 19. Sarah Fahr
- 25. Linda Manfredini
Opposti:
- 15. Merit Adigwe
- 31. Josephina Obossa
Liberi:
- 7. Eleonora Fersino
- 10. Ilenia Moro