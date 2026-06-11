Tre novità nelle convocazioni di Julio Velasco, rispetto alle partite di Nations League giocate in Brasile. Entrano Sarah Fahr, Josephina Obossa e Ilenia Moro. Escono Yasmina Akrari, Binto Diop e Ilaria Spirito. Nelle Filippine le azzurre sfideranno Repubblica Ceca, Serbia, Stati Uniti e Giappone dal 17 al 21 giugno

Entrano Sarah Fahr, Josephina Obossa e Ilenia Moro. Escono Yasmina Akrari, Binto Diop e Ilaria Spirito. Archiviata la week 1 di Volley Nations League a Brasilia con 3 vittorie e 1 sconfitta, Julio Velasco ha diramato le nuove convocazioni dell'Italia femminile in vista della Pool 5 a Pasig City. L'appuntamento è per venerdì 12 giugno, presso il Centro Pavesi di Milano per poi partire alla volta delle Filippine. Dal 17 al 21 giugno a Pasig City (Manila, Filippine) le azzurre sfideranno mercoledì 17 giugno la Repubblica Ceca, giovedì 18 giugno la Serbia, sabato 20 giugno gli Usa e domenica 21 giugno il Giappone.

L'elenco delle convocate da Julio Velasco

Palleggiatrici:

3. Carlotta Cambi (C)

29. Francesca Scola

Schiacciatrici:

16. Stella Nervini

21. Loveth Omoruyi

22. Gaia Giovannini

24. Ekaterina Antropova

Centrali:

2. Denise Meli

14. Linda Nwakalor

19. Sarah Fahr

25. Linda Manfredini

Opposti:

15. Merit Adigwe

31. Josephina Obossa

Liberi: