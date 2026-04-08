Finale della Cev Cup, Galatasaray-Chieri su Sky

Il ritorno della finale della CEV Cup femminile è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 8 aprile alle 19 su Sky Sport Arena, la Reale Mutua Chieri è ad Istanbul per cercare di ribaltare il 2-3 dell’andata contro il Galatasaray di Myriam Sylla, nell’ennesimo incrocio europeo tra Italia e Turchia. Telecronaca di Roberto Prini e commento di Rachele Sangiuliano. Dopo le vittorie di Vallefoglia e Milano nelle rispettive finali della Challenge Cup femminile e maschile, le ragazze di coach Nicola Negro potrebbero regalare al volley azzurro il terzo trofeo continentale di questa stagione. Il volley femminile europeo è tutto da seguire con risultati, classifiche, notizie e highlights su Sky Sport 24 e anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sugli account social ufficiali di Sky Sport