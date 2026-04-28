Presentata oggi a Milano dalla Federvolley la stagione azzurra dell’estate 2026. Da vivere su Sky e NOW che trasmetterà gli Europei femminili, al via il 21 agosto e quelli maschili, in campo dal 10 settembre. Su Sky anche tutte le partite amichevoli che si disputeranno in Italia delle azzurre di Velasco e degli azzurri di De Giorgi ascolta articolo

Presentata oggi a Milano la nuova stagione delle nazionali di pallavolo, che, come ogni anno, saranno impegnate in una lunga e intensa stagione internazionale. Per le nazionali seniores, campioni del mondo, sarà una stagione densa di appuntamenti. Le rappresentative tricolori, infatti, saranno impegnate prima nella Volleyball Nations League e successivamente in quello che rappresenta l’appuntamento più importante del 2026: i campionati Europei che daranno la possibilità alla formazione vincitrice del titolo continentale di guadagnare il pass per i Giochi di Los Angeles 2028.. Prima della partenza per la Volleyball Nations League, le azzurre di Velasco saranno impegnate nei test match di Biella (14-15 maggio) e Novara (22-24 maggio) contro la Francia, Polonia, Turchia e Serbia, prima di volare alla volta di Brasilia per la prima week di VNL (3-7 giugno). Dopo la manifestazione intercontinentale, l’Italia riprenderà la preparazione il 31 luglio a Cavalese (TN) in vista degli Europei, dove le azzurre esordiranno il 21 agosto a Goteborg (Svezia), quando affronteranno la Croazia. Successivamente giocheranno con Montenegro (22 agosto), Svezia (23 agosto), Slovacchia (25 agosto) e l’ultimo match del girone contro la Francia (26 agosto). Approfondimento Convocate Italvolley, la long list di Velasco

L'estate azzurra della nazionale di De Giorgi Programma di lavoro speculare per la nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi, bi campione del mondo, che si radunerà a Roma l’11 maggio. Gli azzurri prima della partenza per la Volleyball Nations League, fissata per sabato 6 giugno, giocheranno tre gare amichevoli: la prima a Cavalese contro la Turchia (28 maggio ore 18), la seconda a Verona contro il Belgio (30 maggio ore 21) e la terza a Bergamo con la Turchia (31 maggio ore 17.30). Al termine della Volleyball Nations League, gli azzurri torneranno in campo per il test del 26 agosto contro la Germania a Reggio Calabria alle ore 21. La Nazionale di De Giorgi proseguirà poi il torneo a Messina (28-30 agosto) con Cuba e Brasile. Concluso il ciclo di amichevoli, gli azzurri affronteranno gli Europei, in programma in Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania dal 10 al 26 settembre. Giannelli e compagni dunque per la seconda volta consecutiva avranno la possibilità di disputare in casa la rassegna continentale dopo l’edizione 2023. Gara d’esordio contro la Svezia, 10 settembre alle ore 21.05 a Piazza del Plebiscito a Napoli. I campioni del mondo in carica affronteranno le restanti quattro sfide della Pool A al PalaPanini di Modena. Gli azzurri giocheranno, in ordine, con Grecia (12 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Al Palavela di Torino si disputeranno successivamente gli ottavi di finale, in programma il 20 e 21 settembre, e i quarti, che si giocheranno il 23 settembre, mentre l’Arena Santa Giulia di Milano sarà la location che ospiterà semifinali (25 settembre) e finali (26 settembre).

Le amichevoli su Sky Sky, oltre ai Campionati Europei, trasmetterà tutte le partite stagionali che si disputeranno in Italia delle azzurre di Velasco e degli azzurri di De Giorgi.

Nazionale femminile

Nazionale Maschile