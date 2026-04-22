Piacenza vince la Cev Cup: Luneburg battuto

Serata storica per Piacenza: la squadra emiliana conquista la Cev Cup contro i tedeschi del Luneburg. Dopo il 3-0 ottenuto in trasferta una settimana fa, al Palabanca è stato sufficiente vincere i primi due set dell'incontro per festeggiare la vittoria. Bovolenta e compagni hanno comunque dominato anche il terzo e ultimo parziale per chiudere in bellezza. Addio in gloria per il capitano Simon, secondo titolo europeo per il volley maschile italiano dopo la Challenge Cup di Milano
Bastavano due set. Ma la Gas Sales Piacenza era troppo più forte del Luneburg e ha travolto i tedeschi per tre set a zero anche nella finale di ritorno di Cev Cup. Storico trionfo europeo per la squadra di coach Boninfante, che ha esaltato il pubblico presente al Palabancasport dal primo all'ultimo pallone. Festeggia ancora il volley italiano in Europa: dopo il successo di Milano nella Challenge Cup, è stato il turno di Piacenza. Il 16 e 17 maggio a Torino toccherà a Perugia portare a termine il Triplete con la Final Four di Champions.
La cronaca del match
Bovolenta e compagni, già vincitori in Germania una settimana fa 3-0, hanno approcciato il match nel modo migliore, andando avanti 8-3 e amministrando il vantaggio fino al 25-20 del primo set. Paolo Porro è stato bravissimo a sfruttare tutte le opzioni a disposizione, da Gutierrez a capitan Simon fino a Mandiraci e Bovolenta. Il secondo parziale è stato simile al primo: immediata fuga di Piacenza, gestione impeccabile del vantaggio e chiusura ancor più semplice sul 25-17. A questo punto è scattata la festa e il terzo set è stato giocato nel tripudio più assoluto. Piacenza ha allungato come sempre e ha permesso a Boninfante di concedere la standing ovation a tutti i suoi giocatori, compreso il centrale cubano Robertlandy Simon, alla sua ultima partita in biancorosso e omaggiato dai tifosi al suono di "c'è solo un capitano". Nonostante la certezza acquisita del titolo, la festa in sottofondo e le ampie rotazioni, Piacenza ha vinto anche l'ultimo set 25-21, con Gutierrez che ha sfruttato il terzo match point a disposizione.