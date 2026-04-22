Piacenza vince la Cev Cup: Luneburg battuto

Bastavano due set. Ma la Gas Sales Piacenza era troppo più forte del Luneburg e ha travolto i tedeschi per tre set a zero anche nella finale di ritorno di Cev Cup . Storico trionfo europeo per la squadra di coach Boninfante, che ha esaltato il pubblico presente al Palabancasport dal primo all'ultimo pallone. Festeggia ancora il volley italiano in Europa: dopo il successo di Milano nella Challenge Cup, è stato il turno di Piacenza. Il 16 e 17 maggio a Torino toccherà a Perugia portare a termine il Triplete con la Final Four di Champions.

La cronaca del match

Bovolenta e compagni, già vincitori in Germania una settimana fa 3-0, hanno approcciato il match nel modo migliore, andando avanti 8-3 e amministrando il vantaggio fino al 25-20 del primo set. Paolo Porro è stato bravissimo a sfruttare tutte le opzioni a disposizione, da Gutierrez a capitan Simon fino a Mandiraci e Bovolenta. Il secondo parziale è stato simile al primo: immediata fuga di Piacenza, gestione impeccabile del vantaggio e chiusura ancor più semplice sul 25-17. A questo punto è scattata la festa e il terzo set è stato giocato nel tripudio più assoluto. Piacenza ha allungato come sempre e ha permesso a Boninfante di concedere la standing ovation a tutti i suoi giocatori, compreso il centrale cubano Robertlandy Simon, alla sua ultima partita in biancorosso e omaggiato dai tifosi al suono di "c'è solo un capitano". Nonostante la certezza acquisita del titolo, la festa in sottofondo e le ampie rotazioni, Piacenza ha vinto anche l'ultimo set 25-21, con Gutierrez che ha sfruttato il terzo match point a disposizione.