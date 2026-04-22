Conegliano campione d'Italia: Milano ko in finale

Non c'è sette senza otto. La Doc Imoco Conegliano ha vinto l'ottavo scudetto consecutivo (il nono in assoluto), battendo in gara 4 la Numia Vero Volley Milano di Paola Egonu. La squadra veneta, dopo la sconfitta casalinga in gara 3, ha reagito nel migliore dei modi e si è imposta nettamente all'Allianz Cloud per tre set a zero (25-17, 25-22, 25-22)

Un altro passo nella storia, il nono. La Doc Imoco Conegliano è diventata campione d'Italia per la nona volta nella sua storia. Ottavo scudetto consecutivo, arrivato al termine di una serie più complessa del previsto contro la Numia Vero Volley Milano. La squadra di una superba Paola Egonu, 24 punti stasera, aveva annullato il primo match-point scudetto domenica in gara 3, imponendosi per tre set a uno in trasferta. Davanti al suo pubblico però non è riuscita a replicare la prestazione di tre giorni fa. Conegliano non si è lasciata condizionare dalla recente sconfitta e ha dominato con i parziali di 25-17, 25-22 e 25-22. In un'ottima prova collettiva si è fatta notare comunque Isabelle Haak con 19 punti, notevole anche la performance delle centrali azzurre Chirichella-Fahr. Conegliano, dopo aver perso Supercoppa Italiana e Mondiale per Club, mette in cassaforte almeno il campionato e ora si proietta alla Final Four di Champions League in programma il 2 e il 3 maggio a Istanbul, dove ci sarà anche la Scandicci Savino Del Bene.