Italvolley uomini, i convocati da De Giorgi per gli impegni estivi

Il Ct Ferdinando De Giorgi ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte all’estate del volley maschile italiano, dalle amichevoli di maggio e agosto agli Europei di settembre (in diretta su Sky e in streaming su Now), passando per la Volleyball Nations League da giugno ad agosto

L'estate del volley femminile su Sky

Sky trasmetterà in diretta il Campionato Europeo (dal 10 al 26 settembre), manifestazione dalla doppia importanza dato che, oltre al titolo continentale, regalerà alla squadra vincitrice il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Gli azzurri di De Giorgi, bi-campioni del mondo in carica, hanno vinto l'Europeo nel 2021 e sono arrivati secondi nell'edizione 2023. Inserite nella pool A che si giocherà a Napoli e Modena, se la vedranno con:

10 settembre, ore 21.05 (Napoli): Italia-Svezia

12 settembre, ore 21.05 (Modena): Italia-Grecia

13 settembre, ore 21.05 (Modena): Italia-Slovacchia

15 settembre, ore 21.05 (Modena): Italia-Repubblica Ceca

17 settembre, ore 21.05 (Modena): Italia-Slovenia

Ottavi di finale

19 e 20 settembre (Sofia)

20 e 21 settembre (Torino)

Quarti di finale

22 settembre (Sofia)

23 settembre (Torino)

Semifinali

25 settembre (Milano)

Finali

26 settembre (Milano)

Su Sky in diretta anche tutte le amichevoli di preparazione in programma a maggio e agosto: