Italvolley uomini, i convocati da De Giorgi per gli impegni estivi

Il Ct Ferdinando De Giorgi ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte all’estate del volley maschile italiano, dalle amichevoli di maggio e agosto agli Europei di settembre (in diretta su Sky e in streaming su Now), passando per la Volleyball Nations League da giugno ad agosto
- PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Mattia Boninfante, Alessandro Fanizza, Bryan Argilagos
- LIBERI: Fabio Balaso, Domenico Pace, Gabriele Laurenzano, Matteo Staforini, Damiano Catania, Luca Loreti
- OPPOSTI: Yuri Romanò, Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta, Tommaso Guzzo, Diego Frascio
- SCHIACCIATORI: Alessandro Michieletto, Luca Porro, Mattia Bottolo, Francesco Sani, Daniele Lavia, Mattia Orioli, Tommaso Rinaldi, Giulio Magalini, Davide Gardini, Tommaso Ichino
- CENTRALI: Roberto Russo, Giovanni Gargiulo, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati, Francesco Comparoni, Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Andrea Truocchio, Marco Pellacani
L'estate del volley femminile su Sky
Sky trasmetterà in diretta il Campionato Europeo (dal 10 al 26 settembre), manifestazione dalla doppia importanza dato che, oltre al titolo continentale, regalerà alla squadra vincitrice il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Gli azzurri di De Giorgi, bi-campioni del mondo in carica, hanno vinto l'Europeo nel 2021 e sono arrivati secondi nell'edizione 2023. Inserite nella pool A che si giocherà a Napoli e Modena, se la vedranno con:
- 10 settembre, ore 21.05 (Napoli): Italia-Svezia
- 12 settembre, ore 21.05 (Modena): Italia-Grecia
- 13 settembre, ore 21.05 (Modena): Italia-Slovacchia
- 15 settembre, ore 21.05 (Modena): Italia-Repubblica Ceca
- 17 settembre, ore 21.05 (Modena): Italia-Slovenia
Ottavi di finale
- 19 e 20 settembre (Sofia)
- 20 e 21 settembre (Torino)
Quarti di finale
- 22 settembre (Sofia)
- 23 settembre (Torino)
Semifinali
- 25 settembre (Milano)
Finali
- 26 settembre (Milano)
Su Sky in diretta anche tutte le amichevoli di preparazione in programma a maggio e agosto:
- 30 maggio, ore 21 (Verona): Italia-Belgio
- 31 maggio, ore 17.30 (Bergamo): Italia-Turchia
- 5 luglio, ore 18 (Trento): Italia-Argentina
- 26 agosto, ore 21 (Reggio Calabria): Italia-Cuba
- 28 agosto, ore 20 (Messina): Italia-Cuba
- 30 agosto, ore 21 (Messina): Italia-Brasile