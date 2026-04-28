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Italvolley donne, le convocate da Velasco per gli impegni estivi

Volley
©Ansa

Il Ct Julio Velasco ha reso nota la lista delle giocatrici che prenderanno parte all’estate del volley italiano, dalle amichevoli di maggio agli Europei di fine agosto (in diretta su Sky e in streaming su NOW), passando per la Volleyball Nations League a giugno e luglio

VELASCO: "VOLLEY E TENNIS ESPLOSI GRAZIE AI LORO CAMPIONI"

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SQUADRA A

  • PALLEGGIATRICI: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze
  • LIBERI: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro
  • OPPOSTE: Merit C. Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa
  • SCHIACCIATRICI: Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova
  • CENTRALI: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini

SQUADRA B

  • PALLEGGIATRICI: Asia Bonelli, Francesca Scola
  • LIBERI: Federica Pelloni, Sara Panetoni
  • OPPOSTE: Giorgia Frosini, Binto Diop
  • SCHIACCIATRICI: Alessia Bolzonetti, Alice Nardo, Valeria Battista, Beatrice Gardini, Anna Piovesan
  • CENTRALI: Katja Eckl, Sara Caruso, Veronica Costantini, Islam Gannar.

L'estate del volley femminile su Sky

Sky trasmetterà in diretta il Campionato Europeo (dal 21 agosto al 6 settembre), manifestazione dalla doppia importanza dato che, oltre al titolo continentale, regalerà alla squadra vincitrice il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Le azzurre di Velasco, campionesse olimpiche e del mondo in carica, hanno vinto l'Europeo del 2012 e si son piazzate quarte nell'edizione 2023. Inserite nella pool D che si giocherà a Goteborg, se la vedranno con:

  • 22 agosto, ore 15 (Goteborg): Italia-Montenegro 
  • 23 agosto, ore 18 (Goteborg): Italia-Svezia 
  • 25 agosto, ore 16 (Goteborg): Italia-Slovacchia 
  • 26 agosto, ore 16 (Goteborg): Italia-Francia 

Ottavi di finale 

  • 30 e 31 agosto (Brno, Repubblica Ceca)
    31 agosto e 1° settembre (Istanbul, Turchia)

Quarti di finale

  • 2 settembre (Brno, Repubblica Ceca)
  • 3 settembre (Istanbul, Turchia)

Semifinali 

  • 5 settembre (Istanbul, Turchia)

Finali 

  • 6 settembre (Istanbul, Turchia)

Su Sky in diretta anche tutte le amichevoli di preparazione in programma nel prossimo mese di maggio:

  • 14 maggio, ore 21, (Biella): Italia-Francia 
  • 15 maggio, ore 21, (Novara): Italia-Francia
  • 22 maggio, ore 21, (Genova): Italia-Serbia
  • 23 maggio, ore 21, (Genova): Italia-Turchia
  • 24 maggio, ore 21, (Genova): Italia-Polonia
  •  

 

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