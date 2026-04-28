Italvolley donne, le convocate da Velasco per gli impegni estivi

Il Ct Julio Velasco ha reso nota la lista delle giocatrici che prenderanno parte all’estate del volley italiano, dalle amichevoli di maggio agli Europei di fine agosto (in diretta su Sky e in streaming su NOW), passando per la Volleyball Nations League a giugno e luglio

VELASCO: "VOLLEY E TENNIS ESPLOSI GRAZIE AI LORO CAMPIONI"