Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza su Sky

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Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky

Volley

Oggi live su Sky Sport Arena e NOW la gara di andata della CEV Cup maschile, la seconda coppa europea. È la notte più importante della giovane storia di Piacenza che affronterà i tedeschi del Luneburg

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La finale di andata della Coppa CEV maschile è in diretta su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 15 aprile alle 19 su Sky Sport Arena, un’altra finale europea vedrà protagonista una squadra italiana e questa volta toccherà a Piacenza, in trasferta in Germania contro il Luneburg. Per gli uomini di Dante Boninfante, l’accesso alla finale di CEV Cup è già il risultato migliore a livello continentale della sua storia; ora, per i biancorossi di Alessandro Bovolenta, l’obiettivo è regalare alla pallavolo italiana un altro prestigioso successo. Risultati, classifiche, notizie e highlights, del basket della CEV Cup sono su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.

La programmazione della finale di andata Cev Cup su Sky e NOW

Mercoledì 15 aprile

  • Alle 19: SVG LUNEBURG-GAS SALES BLUENERGY PIACENZA (Finale di andata CEV Cup maschile) su Sky Sport Arena. Telecronaca di Stefano Locatelli e commento di Rachele Sangiuliano

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