Alla Ulker Arena di Istanbul vanno in scena le Final Four della Champions femminile. Si parte da Conegliano-Vakifbank. Santarelli deve rinunciare a Chirichella infortunata ma vince il primo set 25-22 con allungo finale e domina il secondo 25-18. La Imoco però fallisce quattro match-point nel terzo parziale e le turche portano il match al tie-break con una super Boskovic
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CONEGLIANO-VAKIFBANK 2-2 (25-22, 25-18, 27-29, 23-25) LIVE su Sky Sport Arena
- Le Final Four della Champions League femminile di volley sono in diretta sabato 2 e domenica 3 maggio su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Il Vakifbank vince il 4° SET 25-23
Nel momento decisivo, Boskovic sale in cattedra e manda il match al tie-break. Che rimonta delle turche
4° SET: 24-23 Vakifbank
Conegliano annulla i primi due set-point con un errore in battuta avversario e con un ace di Daalderop
4° SET: 24-21 Vakifbank
Stavolta Haak colpisce con la parallela. Lo sbaglio in battuta però regala set-point al Vakif
4° SET: 23-20 Vakifbank
Dopo il Markova-show, torna a colpire Boskovic
4° SET: 22-20 Vakifbank
Sussulto di Haak con la diagonale
4° SET: 22-19 Vakifbank
Grande lavoro di Conegliano tra muro e difesa, ma Markova riesce a schiacciare a terra una palla difficilissima!
4° SET: 21-19 Vakifbank
Markova a segno con un punto importantissimo. Replica Gabi
4° SET: 20-18 Vakifbank
De Gennaro salva su Markova e Gabi riporta Conegliano sotto di appena due punti
4° SET: 20-17 Vakifbank
Sbaglia Cazaute al servizio
4° SET: 20-16 Vakifbank
Cazaute sfrutta bene il muro della Imoco
4° SET: 19-16 Vakifbank
Conegliano rosicchia altri due punti. Prima attacco fuori di Boskovic e poi punto di Gabi
4° SET: 19-14 Vakifbank
Le turche si appoggiano a Boskovic: mossa saggia. La serba però sbaglia poi in battuta
4° SET: 18-13 Vakifbank
C'è Cazaute al posto di Dangubic. La francese sbaglia il primo pallone giocato poi arriva il punto col secondo tocco di Wolosz. Conegliano ci prova e Guidetti prova a riordinare le idee col timeout
4° SET: 18-11 Vakifbank
Momento di tensione. Dopo aver mandato a bersaglio un altro punto, Dangubic cade male a terra e deve uscire per un problema al ginocchio. Molto spaventate anche le giocatrici della Imoco che erano a rete e hanno visto il movimento innaturale di Dangubic nella caduta
4° SET: 17-11 Vakifbank
Pallonetto spinto di Haak. L'opposta svedese prova a rimettersi in partita
4° SET: 17-10 Vakifbank
Stavolta il mani-out è di Dangubic
3° SET: 16-10 Vakifbank
Scambio lungo, ma la Imoco dopo le difese si limita a rimandare il pallone dall'altra parte. Così Markova ne approfitta col mani-out del muro
3° SET: 15-10 Vakifbank
Servizio sbagliato dalle turche. Poi Markova pasticcia sia in attacco che nel tentativo di recupero
3° SET: 15-8 Vakifbank
Primo tempo di Gunes
3° SET: 14-8 Vakifbank
Attacco vincente di Markova
3° SET: 13-8 Vakifbank
Fahr risolve una situazione intricata a rete
3° SET: 9-5 Vakifbank
Stavolta Lubian a segno. Si sblocca la Imoco
3° SET: 9-4 Vakifbank
Murone di Dangubic su Lubian. Già secondo timeout in rapida sequenza per Santarelli
3° SET: 8-4 Vakifbank
Boskovic anche rapace a fil di rete. Punto con appoggio a due mani
3° SET: 7-4 Vakifbank
Boskovic contenuta una prima volta da Wolosz. Haak non concretizza e allora la serba va a segno col mani-out del muro. Timeout Santarelli
3° SET: 6-4 Vakifbank
Attacco fuori della Imoco. Nulla la richiesta di video-challenge per un'invasione del muro del Vakif
3° SET: 5-4 Vakifbank
Markova fuori-giri al servizio, Boskovic invece non conosce flessioni e mantiene avanti la squadra di Guidetti
3° SET: 4-3 Vakifbank
Stupendo salvataggio di Aycak, Boskovic completa l'opera
3° SET: 3-3
Partita equilibratissima: punto di Boskovic
3° SET: 3-2 Conegliano
Il Vakif difende molto bene un attacco di Haak, ma non può nulla sulla diagonale di Zhu
3° SET: 2-2
Zhu se la cava in difesa ma viene murata
3° SET: 2-1 Conegliano
Appoggio di Zhu
3° SET: 1-1
Pallonetto delicato di Markova, che per una volta non sceglie la potenza
4° SET: 1-0 Conegliano
Primo punto del parziale di Gabi
Il Vakifbank vince 29-27 il 3° set
Muro-fuori di Markova! Clamorosa reazione delle turche, che annullano quattro match-point alla Imoco e portano il match al quarto set
3° SET: 28-27 Vakifbank
Boskovic ancora a bersaglio: terzo set clamoroso per lei
3° SET: 27-27
Set-point del Vakif annullato dalla pipe di Zhu
3° SET: 27-26 Vakifbank
Gabi attacca fuori! L'arbitro aveva visto il tocco del muro, invece il video-challenge offre il primo set-point al Vakif
3° SET: 26-26
Scambio stupendo: De Gennaro salva su Markova, Ogbogu cancella Haak a muro
3° SET: 26-25 Conegliano
Primo tempo di Fahr! Conegliano si procura il quarto match-point
3° SET: 25-25
Sassata di Boskovic, che attacca molto lontana dalla rete. Annullato il terzo match-point per Conegliano
3° SET: 25-24 Conegliano
Altro match-point per la Imoco! Sbaglio clamoroso di Cazaute in attacco
3° SET: 24-24
Pasticcio di Di Gennaro in ricezione, nella lotta a rete prevale Ogbogu
3° SET: 24-23 Conegliano
Zhu sbaglia in battuta. Fallito il primo match-point, Conegliano si prepara al secondo con un timeout
3° SET: 24-22 Conegliano
Magia di Zhu! La cinese si procura il match-point sfruttando alla grande il muro turco
3° SET: 23-22 Conegliano
De Gennaro tiene su Boskovic, ma Markova respinge Haak e il secondo tentativo della serba va a bersaglio
3° SET: 23-21 Conegliano
La Imoco respira con l'errore in battuta di Markova
3° SET: 22-21 Conegliano
Che reazione del Vakif! Break aperto di 3-0 con diagonale perfetta di una sublime Boskovic
3° SET: 22-20 Conegliano
Muro vincente su Zhu per le turche, stavolta timeout di Santarelli
3° SET: 22-19 Conegliano
Servizio fuori stavolta di Adigwe
3° SET: 22-18 Conegliano
Mani-out di Haak e poi Zhu approfitta della ricezione sbagliata del Vakif sulla bordata in battuta di Adigwe. Timeout di Guidetti
3° SET: 20-18 Conegliano
Gabi con la diagonale perfetta,poi Markova con un attacco chiamato fuori all'inizio e poi corretto dal video-challenge
3° SET: 19-17 Conegliano
Ora il duello è Haak-Boskovic! Pallonetto della svedese e bordata in parallela della serba
3° SET: 18-16 Conegliano
Brutto errore di Markova dalla seconda linea, sia di misura che per importanza. Poi Lubian sbaglia al servizio
3° SET: 17-15 Conegliano
Ancora Boskovic! Si carica il Vakif sulle spalle e accorcia da -5 a -2
3° SET: 17-14 Conegliano
Si vede per la prima volta in campo Cazaute e va subito a segno. Poi arriva anche un nuovo sussulto di Boskovic
3° SET: 16-12 Conegliano
La difesa veneta disinnesca Boskovic, Zhu a segno
3° SET: 15-12 Conegliano
Stavolta Haak colpisce di diagonale stretta. La svedese è salita in cattedra e obbliga il Vakif al timeout
3° SET: 14-12 Conegliano
Il momento di Haak: altro attacco vincente e poi il servizio fortissimo permette a Zhu di chiudere un punto facile
3° SET: 12-12
Mani-out di Boskovic. L'opposta serba, dopo due set opachi, sta salendo davvero di tono
3° SET: 12-11 Conegliano
Primo tempo di Fahr e poi parallela stupenda di Haak. Conegliano resta sul pezzo
3° SET: 11-10 Vakifbank
Scambio lunghissimo con tanto di salvataggio di petto di De Gennaro. A festeggiare però è il Vakif con la diagonale stretta di Markova
3° SET: 10-10
Muro-out di Gabi
3° SET: 10-9 Vakifbank
Due attacchi di fila di Gabi: la prima parallela è vincente, la seconda viene murata
3° SET: 9-8 Vakifbank
Che ribaltone! Dangubic prima attacca con successo e poi trova l'ace del sorpasso
3° SET: 7-7
Gran pipe di Markova e break aperto di 3-0 per il Vakif
3° SET: 7-6 Conegliano
Ogbogu prima e ancora Boskovic poi. Si riavvicina il Vakifbank
3° SET: 7-4 Conegliano
Il Vakif si aggrappa a Boskovic. Più vario l'attacco della Imoco, a segno invece con Lubian
3° SET: 6-3 Conegliano
Diagonale vincente di Boskovic, poi Gunes sbaglia un comodissimo primo-tempo per avvicinare ancora il Vakif
3° SET: 5-2 Conegliano
Ora il motore di Markova va fuorigiri: altro attacco fuori
3° SET: 4-2 Conegliano
Boskovic a segno stavolta, risponde Zhu col pallonetto deviato
3° SET: 3-1 Conegliano
Attacco fuori di Markova
3° SET: 2-1 Conegliano
Il muro di Zhu e Fahr cancella Boskovic
3° SET: 1-1
Gran pipe di Zhu
3° SET: 1-0 Vakifbank
Come per i primi due parziali, anche questo inizia nel segno di Markova
Guidetti, coach del Vakifbank, è partito nel sestetto iniziale con Ciebecioglu per poi sostituirla nel finale del secondo set con Dangubic. Probabilmente non è al meglio Helena Cazaute, una delle due schiacciatrici titolari
Conegliano vince il 2° set 25-18
Come nel primo parziale, chiude i conti Gabi con il mani-fuori del muro. Solo un set separa ora la Imoco dalla finale
2° SET: 24-18 Conegliano
Annullato il secondo set-point grazie a un pallonetto di Dangubic buttato tra le mani del muro della Imoco
2° SET: 24-17 Conegliano
Già set-point Conegliano grazie all'errore evidente di Markova. Boskovic annulla il primo
2° SET: 23-16 Conegliano
La Imoco ora sta dominando: prima parallela di Lubian e poi attacco dalla seconda linea di Haak
2° SET: 21-15 Conegliano
Il Vakif blocca l'emorragia, ma sul punto successivo Zhu attacca con decisione
2° SET: 20-14 Conegliano
Boom! Santarelli si gioca la carta Adigwe al servizio e viene premiato da un ace
2° SET: 19-14 Conegliano
Attacco chiamato fuori ad Haak. La svedese chiama però il video-challenge e viene premiata
2° SET: 18-14 Conegliano
Sulle ali di Fahr! Il Vakif si salva per miracolo su un pallonetto di Haak, la centrale azzurra poi va a segno di potenza
2° SET: 17-13 Conegliano
Il Vakif si salva sul primo attacco di Fahr, non sul secondo
2° SET: 16-13 Conegliano
Stavolta il mani-out è di Boskovic
2° SET: 16-12 Conegliano
Markova fuori con la parallela. Nuovo allungo della Imoco
2° SET: 15-12 Conegliano
De Gennaro riceve il primo tempo di Ogbogu, poi ancora Gabi a segno col tocco a muro delle avversarie
2° SET: 14-12 Conegliano
Ennesimo mani-out sfruttato sapientemente da Gabi. Conegliano esce bene dal timeout
2° SET: 13-12 Conegliano
Break di 3-0 delle turche al termine di uno scambio lunghissimo. De Gennaro difende molto bene sulla parallela di Boskovic, ma il muro a tre cancella Haak. Stavolta il timeout è di Santarelli
2° SET: 13-11 Conegliano
Il Vakif esce benissimo dal timeout: prima la difesa e poi Markova sfrutta il muro di Conegliano
2° SET: 13-10 Conegliano
Battuta sulla rete di Lubian
2° SET: 13-9 Conegliano
Si concede una magia Wolosz. Finta di alzata e punto sul secondo tocco che costringe Guidetti a chiamare timeout per il Vakif
2° SET: 12-9 Conegliano
Invasione del Vakif e poi gran punto della Imoco costruito dalle centrali: Lubian riceve l'attacco di Markova e Fahr va a segno col primo tempo
2° SET: 10-9 Conegliano
Regalo del Vakif con un'alzata sbagliata completamente. Poi però Ciebecioglu pizzica la linea
2° SET: 9-8 Conegliano
Haak prima si fa murare da Ogbogu e poi sfrutta il gran lavoro di De Gennaro per mantenere avanti la Imoco
2° SET: 8-7 Conegliano
Pipe di Markova contro il muro a tre della Imoco. La russa è infermabile per ora
2° SET: 8-6 Conegliano
Botta di Haak, ancora avanti la Imoco
2° SET: 7-6 Conegliano
Diagonale di Boskovic che atterra sulla linea di bordocampo
2° SET: 7-5 Conegliano
Servizio vincente di Fahr
2° SET: 5-5
Markova attacca alla grande e poi si sblocca Boskovic con una parallela contro il muro a tre della Imoco
2° SET: 5-3 Conegliano
Grande attacco di Zhu e poi opportunista Fahr a rete sulla ricezione lunga di Ciebecioglu
2° SET: 3-3
Se Boskovic non ingrana, Markova è invece una spina nel fianco. Prima attacco vincente e poi propizia il punto di Gunes
2° SET: 3-1 Conegliano
La Boskovic prova a mettersi in partita ma con scarsi risultati: prima attacco fuori e poi pallonetto murato
2° SET: 1-1
Mani-fuori anche per Haak con attacco dalla seconada linea
2° SET: 1-0 Vakifbank
Mani-fuori di Markova
Conegliano vince il primo set 25-22
Mani fuori sull'attacco di Gabi! La Imoco ha allungato proprio sul finale di set e inizia la semifinale nel modo migliore
1° SET: 24-22 Conegliano
Brutta ricezione sul servizio, ma l'attacco di Gabi ribalta la situazione e manda in crisi il Vakif. Haak chiude i conti e ora è set-point Imoco
1° SET: 23-22 Conegliano
Attacco fortissimo di Gabi chiamato fuori. La brasiliana vorrebbe un tocco del muro e chiama video-challenge, ma la tecnologia conferma la chiamata arbitrale
1° SET: 23-21 Conegliano
Invasione del Vakif. Allungo importante per la Imoco
1° SET: 22-21 Conegliano
Stavolta è Zhu a sfruttare il mani-fuori del muro. Poi Gunes cicca clamorosamente un primo tempo. Guidetti chiama il primo timeout del match dopo il sorpasso della Imoco
1° SET: 21-20 Vakifbank
Scambio stupendo. Difese pronte su Markova e Zhu, poi Conegliano riesce a salvarsi sulla diagonale di Boskovic con l'aiuto della rete. Alla fine Markova a segno col mani-fuori del muro
1° SET: 20-19 Vakifbank
Ottima difesa di Gabi su Markova, Zhu prova ad attaccare una palla difficile ma si ferma sulla rete
1° SET: 19-19
Cercata sempre in ricezione dalla battuta avversaria, Zhu si fa trovare pronta e poi ristabilisce la parità
1° SET: 19-18 Vakifbank
Fahr tenta il primo tempo, che muro di Gunes!
1° SET: 18-18
Attacco fuori di Markova, poi Ogbogu impatta
1° SET: 17-16 Vakifbank
Scambio lungo ma poco spettacolare, in cui le squadre faticano a costruire attacchi incisisiv. Dal nulla però Markova si inventa la schiacciata del vantaggio
1° SET: 16-16
Diagonale stupenda di Haak, poi nuova pipe di Markova. Match equilibratissimo
1° SET: 15-15
Attacco maestoso di Markova dalla seconda linea: di nuovo parità
1° SET: 15-14 Conegliano
Lubian a un passo dal secondo ace di fila, ma la palla finisce fuori di pochissimo
1° SET: 15-13 Conegliano
Fa tutto Lubian! Primo tempo e poi ace
1° SET: 13-13
Zhu trova il tocco a muro delle avversarie, poi reazione Vakif con attacco veloce di Gunes
1° SET: 12-12
Scambio molto lungo in cui muri e difese si vanno valere. De Gennaro splendida sul pallonetto di Markova, ma alla fine il Vakif incide con un altro primo tempo di Gunes, davvero un fattore in questo inizio di partots
1° SET: 12-11 Conegliano
Splendido attacco di Haak per le venete
1° SET: 11-11
Altro errore al servizio del Vakif, ma Markova in diagonale manda in crisi Zhu in ricezione
1° SET: 10-10
Parallela stupenda di Markova contro il muro a tre di Conegliano dopo un errore in battuta del Vakif
1° SET: 9-9
Conegliano trova il primo vantaggio, ma subisce poi un super-attacco di Boskovic dalla seconda linea
1° SET: 8-8
Break di 3-0 per Conegliano. Fahr mura Ogbogu, poi l'errore in pallonetto mandato fuori dal nastro
1° SET: 8-5 Vakifbank
Allungo sempre più serio della squadra turca. Prima invasione di Thu e Gabi, poi altro attacco vincente delle padrone di casa
1° SET: 6-4 Vakifbank
Il muro di Conegliano ferma Boskovic, ma le turche vanno a segno con Ogbogu
1° SET: 5-4 Vakifbank
Altro primo tempo di Gunes in mezzo al muro della Imoco
1° SET: 4-3 Vakifbank
Stavolta la battuta flottata di Markova finisce fuori
1° SET: 4-2 Vakifbank
Markova con la battuta manda in crisi Zhu, Haak poi attacca fuori
1° SET: 3-2 Vakifbank
Veloce di Gunes, padrone di casa ancora avanti
1° SET: 2-2
Fischiata un'invasione di Lubian, ma il video-challenge corregge la chiamata arbitrale
1° SET: 2-1 Vakifbank
Diagonale stretta di Markova contro il muro a 3 di Conegliano
1° SET: 1-1
Zhu è la prima scelta offensiva del match per Conegliano
1° SET: 1-0 Vakifbank
Primo punto per le turche firmato da Markova
Il 6+1 del Vakifbank
Özbay alzatrice, Boskovic opposta, Ciebecioglu-Markova in banda, Günes-Ogbogu centrali, Ayka libero
Il 6+1 di Conegliano
Wolosz alzatrice, Haak opposta, Gabi-Zhu in banda, Fahr-Lubian centrali e De Gennaro libero. L'infortunata Chirichella è sostituita dalla connazionale Marina Lubian
Presentate le due squadre, tra poco si parte
Sta per partire la Final Four 2026
Assenza pesante in casa Conegliano
A pochi giorni dalle Final Four Santarelli ha perso una delle due centrali azzurre, Cristina Chirichella, per via di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro
Le giocatrici da temere del Vakifbank
Occhi puntati ovviamente sull'opposta serba Tijana Boskovic, affiancata dall’esplosività della schiacciatrice russa Marina Markova
Il percorso del Vakifbank sin qui
Girone dominato con tutte vittorie davanti a Scandicci, playoff superato con doppia vittoria 3-2 su Milano. Si tratta dell'unica squadra ancora imbattuta nella competizione
Il percorso di Conegliano sin qui
La squadra veneta ha chiuso il girone da imbattuta e con solo due set concessi. Nei quarti ha eliminato lo Zeren, squadra turca, con vittoria esterna 3-0 e sconfitta ininfluente 3-2 in casa
Com'è andata nel 2025?
Conegliano ha trionfato ed è la squadra campione in carica, il Vakifbank era stato sconfitto a sorpresa da Scandicci in semifinale
L'albo d'oro della Champions femminile
Da quando ha l'attuale denominazione: Conegliano e il Vakifbank si sono divise le ultime 5 edizioni
L'albo d'oro della Champions League femminileVai al contenuto
Sky Sport casa delle Nazionali di volley
Presentata l'estate delle squadre di Velasco e De Giorgi: prima i test match e la Nations league, poi gli Europei tra a gosto e settembre, da seguire sui canali di Sky Sport
Le parole di Santarelli e Guidetti
I due allenatori hanno parlato a Sky Sport alla vigilia del match
Il programma delle Final Four
Dopo Conegliano-Vakifbank, la seconda semifinale si giocherà alle 19 tra Scandicci e Eczacibasi. Domani la sfida per il 3° posto alle 16, alle 19 la finalissima
Champions League femminile, la Final Four su SkyVai al contenuto
Dove si gioca?
Alla Ulker Arena di Istanbul, sede delle Final Four già nel 2025
La scuola italiana
Tutte le squadre presenti alle Final Four hanno un coach italiano: Daniele Santarelli per Conegliano, Giovanni Guidetti per il Vakifbank, Mario Gaspari per Scandicci e Giulio Bregoli per l'Eczacibasi
Campionesse nazionali
Conegliano si è confermata di nuovo in Italia battendo 3-1 in finale Milano. Il Vakifbank ha invece avuto bisogno di gara 5 per piegare il Fenerbahce di Alessia Orro
Il bilancio tra Conegliano e Vakifbank
Oggi si gioca la decima sfida tra le due squadre: Conegliano è avanti 5-4 negli scontri diretti, avendo vinto anche gli ultimi tre disputati
Una questione italo-turca
Le squadre italiane e turche hanno vinto 19 delle ultime 20 Champions League disputate (11 volte le prime, 8 le seconde). L'unica eccezione è stata la squadra russa della Dinamo Kazan nel 2014
Buonasera a tutti. Alle 16 scattano le Final Four della Champions League femminile di pallavolo con la prima semifinale tra Imoco Conegliano e Vakifbank. Avviciniamoci insieme all'inizio della sfida