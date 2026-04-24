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l'intervista

Bovolenta racconta la vittoria in Cev Cup di Piacenza: "La nostra forza è stata il gruppo"

Stefano Locatelli
Instagram alessandro.bovolenta_

Alessandro Bovolenta racconta a Sky Sport Insider la sua prima coppa con Piacenza, vissuta da protagonista. Figlio di Vigor Bovolenta, scomparso nel 2012, il classe 2004 è uno dei talenti più promettenti della nazionale: tra emozioni, gruppo e crescita, il suo percorso è solo all’inizio

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