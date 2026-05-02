La Final Four della CEV Champions League femminile di volley è su Sky e in streaming su NOW. Ancora una volta, alla Ulker Arena di Istanbul, sarà un confronto incrociato tra Italia e Turchia, le due superpotenze della pallavolo europea che negli ultimi vent’anni si sono divise le vittorie nella massima competizione per club: per undici volte la Champions League è andata ad una squadra italiana, mentre sono stati otto i successi delle formazioni turche. La prima semifinale, tra le campionesse in carica di Conegliano di Daniele Santarelli e il Vafikbank Istanbul di coach Giovanni Guidetti, è in programma sabato 2 maggio alle 16 su Sky Sport Arena. Nella seconda semifinale, alle 19 ancora su Sky Sport Arena, Mario Gaspari guiderà Scandicci contro l’Eczacibasi Istanbul, allenato da Giulio Bregoli. Domenica 3 maggio alle 16 su Sky Sport Arena, la finale per il terzo e quarto posto; a seguire, alle 19, la finale per il titolo sempre su Sky Sport Arena. Risultati, notizie e highlights, della Final Four della CEV Champions League femminile sono su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.