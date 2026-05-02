All'Ulker Arena di Istanbul proseguono le Final Four della Champions League femminile. Scende in campo la Savino del Bene Scandicci di Antropova, vice-campione in carica opposta alle turche dell'Eczacibasi. La vincente di questa semifinale affronterà domani in finale chi passa tra Conegliano e Vakifbank, partita ancora in corso. Match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 20. Sul liveblog la cronaca in tempo reale
in evidenza
SCANDICCI-ECZACIBASI LIVE dalle 20 su Sky Sport Arena e NOW
- Le Final Four della Champions League femminile di volley sono in diretta sabato 2 e domenica 3 maggio su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Dove si gioca?
Alla Ulker Arena di Istanbul, sede delle Final Four già nel 2025
La scuola italiana
Tutte le squadre presenti alle Final Four hanno un coach italiano: Daniele Santarelli per Conegliano, Giovanni Guidetti per il Vakifbank, Mario Gaspari per Scandicci e Giulio Bregoli per l'Eczacibasi
I risultati nei campionati nazionali
Sia Scandicci che l'Eczacibasi sono state sconfitte in semifinale, rispettivamente da Milano e dal Fenerbahce
Una questione italo-turca
Le squadre italiane e turche hanno vinto 19 delle ultime 20 Champions League disputate (11 volte le prime, 8 le seconde). L'unica eccezione è stata la squadra russa della Dinamo Kazan nel 2014
Buonasera a tutti. La seconda semifinale delle Final Four di Champions League femminile di volley vedrà un'altra italiana, la Savino Del Bene Scandicci, opposta a un'altra turca, l'Eczacibasi. Avviciniamoci insieme all'inizio del match previsto per le 20