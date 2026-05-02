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Scandicci-Eczacibasi, risultato live della semifinale di Champions League di volley

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All'Ulker Arena di Istanbul proseguono le Final Four della Champions League femminile. Scende in campo la Savino del Bene Scandicci di Antropova, vice-campione in carica opposta alle turche dell'Eczacibasi. La vincente di questa semifinale affronterà domani in finale chi passa tra Conegliano e Vakifbank, partita ancora in corso. Match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW dalle 20. Sul liveblog la cronaca in tempo reale

L'ALBO D'ORO

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SCANDICCI-ECZACIBASI LIVE dalle 20 su Sky Sport Arena e NOW

- Le Final Four della Champions League femminile di volley sono in diretta sabato 2 e domenica 3 maggio su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

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Dove si gioca?

Alla Ulker Arena di Istanbul, sede delle Final Four già nel 2025

La scuola italiana

Tutte le squadre presenti alle Final Four hanno un coach italiano: Daniele Santarelli per Conegliano, Giovanni Guidetti per il Vakifbank, Mario Gaspari per Scandicci e Giulio Bregoli per l'Eczacibasi

I risultati nei campionati nazionali

Sia Scandicci che l'Eczacibasi sono state sconfitte in semifinale, rispettivamente da Milano e dal Fenerbahce

Una questione italo-turca

Le squadre italiane e turche hanno vinto 19 delle ultime 20 Champions League disputate (11 volte le prime, 8 le seconde). L'unica eccezione è stata la squadra russa della Dinamo Kazan nel 2014

Buonasera a tutti. La seconda semifinale delle Final Four di Champions League femminile di volley vedrà un'altra italiana, la Savino Del Bene Scandicci, opposta a un'altra turca, l'Eczacibasi. Avviciniamoci insieme all'inizio del match previsto per le 20

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