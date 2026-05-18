Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Colaci: "Grazie al volley ho realizzato tutti i sogni che avevo da bambino"

Simone Dagani

Simone Dagani
©Getty

Il libero della Sir Safety Perugia ha deciso a 41 anni di dire basta, dopo oltre un ventennio in campo. Non prima di aver conquistato un'altra Champions League, il 30° trofeo della sua incredibile carriera. Il prossimo step? Un posto in dirigenza, sempre a Perugia. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ