Dominata la semifinale contro Varsavia, tra Perugia e il bis consecutivo in Champions League c'è un'altra squadra polacca, lo Zawiercie. Replay della finale dello scorso anno, vinta da Giannelli e compagni al tie-break. Il match è in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Arena, canale 204, e in streaming su NOW con pre-partita dalle 20

Ancora Perugia-Zawiercie. La finale della Champions League maschile di volley 2026 è la stessa del 2025. Si spera che anche l'esito possa essere lo stesso. Lo scorso anno la Sir Safety vinse il trofeo per la prima volta nella sua storia al termine di una partita tiratissima chiusa al tie-break. Le Final Four all'Inalpi Arena di Torino sono iniziate benissimo ieri, con un successo netto in semifinale contro un'altra squadra polacca, Varsavia, piegata tre set a zero. Zawiercie ha invece dovuto faticare un po' di più per avere ragione dei turchi dello Ziraat Bankasi, battuti in 4 set. La finale sarà introdotta dallo studio prepartita di Federica Lodi con la partecipazione di Rachele Sangiuliano. Risultati, notizie e highlights della Final Four della CEV Champions League sono su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.