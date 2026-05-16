Perugia-Pge Projekt Varsavia, risultato semifinale CEV Champions League volley in diretta
Dopo il Mondiale per Club e lo scudetto, la Sir Safety Perugia vuole chiudere la stagione in bellezza col bis consecutivo in Champions League. Giannelli e compagni aprono le Final Four all'Inalpi Arena di Torino giocando la prima semifinale contro i polacchi di Varsavia. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e si può seguire anche sul liveblog di skysport.it. Gli umbri si aggiudicano 25-19 e 25-20 i primi due parziali
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Sir Sicoma Perugia-Pge Project Varsavia 2-0 (25-19, 25-20) LIVE
- Segui il match su Sky Sport Uno, canale 201, e Sky Sport Arena, canale 204
3° SET: primo tempo Giannelli-Sole. Perugia respira sul 22-20
3° SET: ace di Yurii Semeniuk, Perugia avanti 21-20
3° SET: Firstz trova il tocco a muro di Giannelli (21-19)
3° SET: Perugia si scuote. Tillie serve sulla rete e Plotnytskyi cancella Gomulka col muro. I campioni d'Italia restano avanti 21-18
3° SET: Varsavia si riporta a -1. Prima la battuta in rete di Ben Tara e poi la diagonale di Firszt, rientrato appena in campo (19-18)
3° SET: Giannelli va da Ben Tara per blindare il vantaggio. Scelta saggia e 19-16 Perugia
3° SET: altro ace per Varsavia con l'ottimo Gomulka. Stavolta è davvero -2 (18-16)
3° SET: Gomulka si riscatta. Al terzo tentativo l'attacco di Varsavia piega la resistenza di Perugia, compreso un tentativo di salvataggio di piede di Loser (18-15)
3° SET: Gomulka ha la palla del -2, ma la sua diagonale stavolta non centra il campo (18-14 Perugia)
3° SET: ace di Kochanowski. Varsavia non molla e accorcia sul -3 (17-14). Lorenzetti per non correre rischi chiama timeout
3° SET: Tillie attacca una palla sporca a due mani. Perugia presa alla sprovvista. Resta però in vantaggio 17-13
3° SET: Tillie! Gran diagonale del bi-campione olimpico francese (16-12 Perugia)
3° SET: sembrava fuori l'attacco di Gomulka, invece il video-challenge individua un tocco impercettibile del muro di Perugia. Sir Safety avanti 16-11
3° SET: Loser schiaccia una palla ricevuta male da Varsavia. Perugia guida 16-10 e Varsavia prova a reagire col timeout
3° SET: parallela perfetta di Plotnytskyi (15-10)
3° SET: muro della coppia Loser-Plotnytskyi. Perugia di nuovo a +5 (14-9)
3° SET: schiacciatona di Giannelli e 13-9 Perugia
3° SET: mani-out sull'attacco di Ben Tara. Perugia risponde ed è di nuovo avanti 12-9
3° SET: Varsavia si riavvicina col primo tempo di Kochanowski (11-9)
3° SET: Varsavia si aggrappa ancora a un ottimo Gomulka. Perugia resta avanti 11-8
3° SET: Semeniuk sfrutta bene il tocco del muro di Varsavia (11-7)
3° SET: gran diagonale di Gomulka, decisamente il più continuo attaccante di Varsavia (10-7)
3° SET: immediato riscatto di Russo con il muro su Tillie (10-6 Perugia)
3° SET: scambio lunghissimo, sprecato da Perugia nel finale. Russo murato da Semeniuk su una palla alzata non benissimo da Giannelli in bagher (9-6)
3° SET: Loser prima e Gomulka poi. Stabilizzato sul +4 il vantaggio di Perugia (9-5)
3° SET: Tillie dalla difesa all'attacco. Varsavia torna a muovere il suo tabellino (8-4)
3° SET: Ben Tara dimostra di essersi ripreso. Gioca col muro avversario ed è 8-3 Perugia
3° SET: altro ace di Plotnytskyi! Perugia vola 7-3
3° SET: bordata di Plotnytskyi: ace e vantaggio 6-3 della Sir Safety che obbliga Varsavia a un immediato timeout
3° SET: Koppers pareggia l'errore di Giannelli (5-3 Perugia)
3° SET: Sbaglia Giannelli in battuta (4-3 Perugia)
3° SET: Gomulka passa in mezzo al muro di Perugia, che resta avanti 3-2
Si riparte
3° SET: Giannelli sbarra la strada a Koppers col muro. La Sir Safety inizia bene anche questo parziale
Apprensione per le condizioni di Ben Tara
L'opposto di Perugia ha accusato un problema fisico nel finale del secondo set. Bisogna capire se riuscirà subito a essere in campo nel terzo set
Perugia vince il secondo set 25-20!
Attacco fuori per Varsavia. Inutile la richiesta di un'invasione col videochallenge. Perugia guida 2-0 questa semifinale
2° SET: Semeniuk lavora benissimo col muro rivale (24-19)
2° SET: Gomulka trova la linea di fondo con una gran schiacciata (23-19)
2° SET: Loser ancora perfetto in attacco per il 23-18 Perugia
2° SET: attacco fuori di Gomulka, confermato dal videochallenge, e poi riscatto di Varsavia con Tillie (22-18 Perugia)
2° SET: pipe di Semeniuk. Perugia interrompe una striscia di 4-0 di Varsavia e guida 21-17
2° SET: momento di difficoltà per Perugia. Ben Tara calpesta in attacco la linea dei tre metri e, nonostante un timeout di Lorenzetti, mani-out del solito Koppers. Vantaggio ora di soli tre punti (20-17)
2° SET: dopo l'attacco vincente, Koppers si regala un muro a uno contro Ben Tara. Buon impatto del canadese, Perugia resta avanti 20-15
2° SET: Kochanowski sbaglia al servizio. Varsavia pesca poi dalla panchina Koppers e viene ripagata dal punto in attacco (20-14 Perugia)
2° SET: errore in attacco di Plotnytskyi (19-13 Perugia)
2° SET: diagonale di Ben Tara, sempre un rebus per Varsavia. Poi Semeniuk a segno con l'ace flottato. Perugia vola sul 19-12
2° SET: primo tempo di Kochanowski. Perugia resta avanti 17-12
2° SET: male Gomulka al servizio (17-11 Perugia)
2° SET: pipe di Firszt. Varsavia prova a tamponare l'emorragia (16-11 Perugia)
2° SET: Sir Safety sulle ali dei centrali. Dopo Loser, Giannelli alza per Russo che non si fa pregare: 16-10
2° SET: è il momento di Loser. Primo tempo perfetto e poi ace che vale il 15-10
2° SET: errore in battuta di Varsavia e poi scambio lungo che si conclude con la diagonale vincente di Semeniuk (13-9 Perugia e già secondo timeout per la squadta polacca)
2° SET: altro muro di Perugia su un attacco in primo tempo, ma Varsavia si costruisce una seconda chance e va a segno con la diagonale di Gomulka (11-9 Perugia)
2° SET: muro di Loser su Klos. Perugia avanti 11-8
2° SET: nei rari momenti di flessione si va sempre da Ben Tara. Attacco vincente di Perugia per il 10-8
2° SET: diagonale di Gomulka e pipe di Tillie. Varsavia esce bene dal timeout, ma Perugia resta avanti 9-8
2° SET: primo allungo di Perugia in questo parziale. Punto di Ben Tara e attacco di Gomulka sporcato fuori dalla rete. Timeout Varsavia sul 9-6 Sir Safety
2° SET: Semeniuk serve sulla rete e si fa medicare il naso per un colpo subito in precedenza (7-6 Perugia)
2° SET: Perugia si difende bene e poi Ben Tara attacca con una parallela potentissima (7-5 Perugia)
2° SET: attacco di Giannelli! I ruoli si invertono: alza in bagher Plotnytskyi e il capitano azzurro si fa beffe del muro polacco (6-5 Perugia)
2° SET: Russo riceve bene e poi viene premiato da Giannelli per l'attacco del 5-5
2° SET: attacco difficile ma a bersaglio di Ben Tara in una situazione d'emergenza. 4-4
2° SET: errore in battuta per Varsavia. Ancora una volta però Gomulka sfrutta bene le mani del muro avversario per il 4-3 Varsavia
2° SET: a segno Gomulka. Poi Giannelli non si intende con i suoi centrali e Varsavia è per la prima volta in vantaggio (2-3)
2° SET: a primo tempo risponde primo tempo. Bene Loser per il 2-1 Perugia
2° SET: il primo tempo di Klos passa grazie al nastro (1-1)
Si riparte per il secondo set
2° SET: battuta flottata fuori di Firlej
Perugia vince il primo set 25-19!
Out l'attacco di Gomulka. Grande break di 6-1 della Sir Safety sul finale di set
1° SET: altro muro di uno scatenato Giannelli. Perugia ha set-point sul 24-19
1° SET: riscatto immediato di Plotnytskyi con una diagonale strettissima (23-19 Perugia)
1° SET: gran difesa di Semeniuk, ma Plotnytskyi si becca il muro a tre dei polacchi (22-19 Perugia)
1° SET: muro solitario di Giannelli! Perugia allunga sul 22-18
1° SET: attacco sparato fuori da Gomulka. Invano Varsavia chiede il video-challenge per un tocco del muro, forse più una scusa per riorganizzare le idee sul 21-18 Perugia
1° SET: Ben Tara attacca alla grande in tutti i modi: parallela, pallonetto, ora anche con la diagonale. 20-18 Perugia
1° SET: Varsavia trova anche forze fresche dalla panchina. Molto bene Weber con la daigonale (19-18 Perugia)
1° SET: pallonetto spinto di Ben Tara per il 19-17 della Sir Safety
1° SET: Tillie trova il tocco del muro di Perugia (18-17 Perugia)
1° SET: Perugia si affida ancora all'attacco dalla seconda linea di Semeniuk. Varsavia se la cava poi con un fortunoso mani-out di Gomulka per il -1 (17-16)
1° SET: Varsavia esce alla grande dal timeout. Tillie schiaccia una palla contesa a rete dopo una ricezione imperfetta della Sir Safety (16-15)
1° SET: male Giannelli in battuta, primo errore di Perugia al servizio (16-14)
1° SET: Perugia prima si difende alla grande e poi torna sul +3 grazie a una pipe di Semeniuk (16-13). Nuovo timeout per Varsavia
1° SET: torna a segno Tillie e poi tocco morbido di Loser che si fa beffe del muro polacco (15-13 Perugia)
1° SET: Gomulka a una mano senza l'opposizione del muro. Si iscrive al tabellino però Giannelli col punto da secondo tocco (14-12 Perugia)
1° SET: Ben Tara prima va a segno e poi da posto 1 sbaglia la diagonale (13-11 Perugia)
1° SET: primo muro a bersaglio. Lo porta Varsavia contro Semeniuk (12-10 Perugia)
1° SET: primo scambio prolungato. La pipe di Plotnytskyi vale l'allungo sul 12-9 per Perugia e il timeout di Varsavia
1° SET: Russo a segno nonostante il tocco del muro. 11-9 Perugia
1° SET: altra parallela di Ben Tara. Varsavia replica con Kochanowski (10-9 per la Sir Safety)
1° SET: ottima ricezione di Varsavia sul servizio potente di Plotnytskyi. Gomulka bene poi con la diagonale (9-8)
1° SET: Giannelli continua a cavalcare Ben Tara. Da posto per il 9-7 Perugia
1° SET: primo break di Perugia. Gomulka sbaglia in battuta e poi Ben Tara va a segno con la parallela (8-6)
1° SET: Varsavia commette il primo errore al servizio. Ancora Klos però replica per una nuova parità (6-6)
1° SET: primo tempo di Klos, a segno nonostante il tocco del muro (5-5)
1° SET: primo punto anche per Ben Tara dopo la diagonale a segno di Gomulka (5-4 Perugia)
1° SET: quattro punti di Perugia, quattro marcatori diversi. Giannelli scalda tutti, ora va a segno Russo col primo tempo (4-3)
1° SET: primo tempo di Loser e Varsavia risponde ancora con Tillie (3-3)
1° SET: Tillie con una mano passa il muro di Perugia nonostante qualche proteste della Sir Safety (2-2)
1° SET: attacco di Semeniuk dalla seconda linea per il 2-1 di Perugia
1° SET: Tillie trova il mani-out del muro (1-1)
Si parte!
1° SET: Diagonale di Plotnytskyi. Il primo punto del match è di Perugia
I sestetti (+1) delle due squadre
Perugia: Giannelli, Plotnytskyi, Loser, Ben Tara, Semeniuk, Russo, Colaci
Varsavia: Firszt, Klos, Gomulka, Tillie, Kochanowski, Firlej, Wojtaszek
Presentate le squadre
Tra poco si parte, i giocatori si stringono la mano attraverso la rete
Assenza pesante per Varsavia
Non è disponibile Bartosz Bednorz, che non ha recuperato dall'infortunio patito a fine aprile: lesione ai tendini e ai muscoli del piede
Massimo Colaci al passo d'addio
Il libero di Perugia, 41 anni compiuti a febbraio, ha già annunciato che si ritirerà al termine della stagione. Non ha fretta però: può aspettare anche domani
Intanto De Giorgi sperimenta nuovi volti in Nazionale
Mentre Giannelli e Russo provano a confermarsi campioni europei, il CT azzurro Fefè De Giorgi sta testando nuovi giocatori in vista dei prossimi impegni tra Nations League ed Europei casalinghi a settembre. Dall'11 al 17 maggio si sta tenendo il primo collegiale dell'anno al centro sportivo di preparazione olimpica dell'Acqua Acetosa a Roma
Italvolley maschile, i convocati di De Giorgi per il primo collegialeVai al contenuto
Varsavia non molla mai
C'è una particolarità che riguarda la squadra polacca. Ha conquistato la semifinale attraverso 44 set, con sei partite su dieci concluse al tie-break. Ha cambiato allenatore a gennaio, con Tommi Tiilikainen sostituito dal vice Kamil Nalepka
L'identikit di Varsavia
La formazione polacca ha eliminato Trento e i connazionali di Lublino, conquistando per la prima volta nella sua storia le Final-Four. Nel roster giocatori esperti tra cui il due volte campione olimpico francese Kevin Tille e gli ex vincitori di Champions League Jakub Kochanowski, Bartosz Bednorz e Michal Kozlowski
L'albo d'oro della Champions League
Perugia si è iscritta lo scorso anno, ma il torneo è in Italia già dal 2024 grazie al successo di Trento
Volley, l'albo d'oro della CEV Champions LeagueVai al contenuto
Il cammino di Perugia in Champions League
La squadra di coach Angelo Lorenzetti è imbattuta con una striscia aperta di dodici successi. Dopo aver dominato il girone, ha superato i quarti di finale contro gli spagnoli del Guaguas vincendo 3-2 l'andata in Spagna e 3-0 il ritorno in casa
La Nazionale femminile ha già ricominciato a vincere
Se la stagione maschile per club deve ancora finire, quella femminile si è conclusa e ha già lasciato spazio alle nazionali. L'Italia di Velasco, in una versione molto sperimentale, ha battuto la Francia due volte in altrettanti test match. Ieri sera l'ultima vittoria
Italia-Francia 3-0, bis per le Azzurre di VelascoVai al contenuto
Il programma delle Final Four su Sky Sport
Alle 17 scenderà in campo Perugia, mentre la seconda semifinale verrà giocata alle 20.30. Domani gli ultimi incontri, con la sfida per il terzo posto alle 17 e la finalissima in programma invece alle 20.30
Come sono andate le Final Four femminili
Due settimane fa a Istanbul si è giocato invece l'ultimo atto della competizione femminile con due italiane tra le finaliste. Purtroppo sia Conegliano che Scandicci sono state eliminate in semifinale, con la squadra veneta che si è poi imposta nella finalina per il terzo posto. A vincere sono state le turche del Vakifbank
Vakifbank campione d'Europa. Travolto l'EczacibasiVai al contenuto
Le altre squadre qualificate alle Final Four
Perugia è l'unica rappresentante italiana. Ci sono due squadre polacche invece: il Varsavia, avversario di Perugia in semifinale, e lo Zawiercie, battuto lo scorso anno da Perugia in finale. Affronterà nella seconda semifinale, in programma stasera alle 20.30, i turchi di Ankara
Una stagione da dominatrice
La Sir Safety ha vinto il Mondiale per Club a dicembre e poco meno di due settimane fa ha festeggiato lo scudetto in finale contro Civitanova. Ora la Champions per chiudere in bellezza un 2025/2026 eccezionale
Volley maschile, Perugia-Civitanova: la Sir Safety chiude 3-1 e vince lo scudettoVai al contenuto
Perugia punta al bis
Lo scorso anno la squadra umbra ha vinto la Champions per la prima volta nella sua storia e si presenta a Torino con tutte le credenziali per il bis
Buonasera a tutti. Iniziano le Final Four di Champions League di volley maschile in programma all'Inalpi Arena di Torino. Nella prima semifinale si sfidano Perugia e Varsavia. Avviciniamoci insieme all'inizio del match previsto alle 17