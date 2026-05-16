Dopo il Mondiale per Club e lo scudetto, la Sir Safety Perugia vuole chiudere la stagione in bellezza col bis consecutivo in Champions League. Giannelli e compagni aprono le Final Four all'Inalpi Arena di Torino giocando la prima semifinale contro i polacchi di Varsavia. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e si può seguire anche sul liveblog di skysport.it. Gli umbri si aggiudicano 25-19 e 25-20 i primi due parziali

L'ALBO D'ORO