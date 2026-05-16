La Final Four di Champions League maschile su Sky

La Final Four della CEV Champions League maschile di volley è su Sky e in streaming su NOW. Davanti al pubblico della Inalpi Arena di Torino, Perugia avrà l’occasione di confermarsi campione d’Europa dopo il successo nella scorsa stagione; sabato 16 maggio alle 17, nella prima semifinale su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, per i Block Devils di Angelo Lorenzetti il primo ostacolo saranno i polacchi del Pge Project Varsavia. Nella seconda semifinale, alle 20.30, su Sky Sport Arena, l’Aluron Warta Zawiercie, finalista nella passata edizione proprio contro Perugia, affronterà i turchi dello Ziraat Ankara. Domenica 17 maggio alle 17, su Sky Sport Arena è in programma la finale per il terzo e quarto posto; a seguire, la finale per il titolo, alle 20.30 sempre su Sky Sport Arena. Le due semifinali di sabato 16 della Final Four della CEV Champions League maschile, e la finale di domenica 17 maggio, saranno introdotte dallo studio prepartita condotto da Federica Lodi con la partecipazione di Rachele Sangiuliano. Risultati, notizie e highlights, della Final Four della CEV Champions League sono su Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Sky Sport Insider, la parte premium del sito con gli approfondimenti delle grandi firme di Sky Sport, sulla App Sky Sport e sugli e account social ufficiali di Sky Sport.