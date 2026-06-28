Ultimo impegno della Week 2 a Lubiana per l'Italia di De Giorgi, che affronta i padroni di casa nella Volley Nations League. Attualmente all'ottavo posto nella classifica generale, gli Azzurri si giocano un match importante verso la Final Eight. Dal 15 al 19 luglio è in programma la terza settimana di partite in Giappone. Il match inizia alle ore 20.30, segui il liveblog su skysport.it
in evidenza
ITALIA-SLOVENIA LIVE dalle 20.30
- L'ultimo impegno nella Week 2 di Volley Nations League 2026
"Un'altra Italia" al lavoro in Val di Fiemme
Come annunciato dalla Federazione, un secondo gruppo di giocatori si è allenato fino a oggi. Ecco di chi si è trattato:
- Palleggiatori: Simone Giannelli, Mattia Boninfante; Nicola Zonta
- Centrali: Francesco Comparoni, Roberto Russo, Andrea Truocchio
- Schiacciatori: Tim Held, Tommaso Ichino, Alessandro Michieletto, Mattia Orioli, Federico Roberti
- Opposti: Yuri Romanò, Tommaso Guzzo
- Liberi: Fabio Balaso, Matteo Staforini
I giocatori dell'Italia per la Week 2
- Palleggiatori: Paolo Porro, Riccardo Sbertoli
- Centrali: Gianluca Galassi, Lorenzo Cortesia, Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca
- Schiacciatori: Francesco Sani, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro
- Opposti: Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta
- Liberi: Gabriele Laurenzano, Domenico Pace
La classifica generale
Aspettando gli ultimi impegni della Week 2: le prime 7 accedono alla fase finale insieme alla Cina organizzatrice dell'evento. Ecco la situazione:
- Giappone 7 vittorie (18 punti)
- Slovenia 6 (14)
- Stati Uniti 5 (16)
- Ucraina 5 (16)
- Polonia 5 (14)
- Turchia 5 (14)
- Bulgaria 5 (14)
- Italia 4 (13)
- Serbia 4 (12)
- Germania 4 (12)
- Brasile 4 (11)
- Francia 4 (9)
- Belgio 3 (9)
- Iran 2 (9)
- Argentina 2 (7)
- Canada 1 (7)
- Cina 1 (4)
- Cuba 0 (2)
I risultati dell'Italia nella Week 2
Azzurri inseriti nella Pool 6 a Lubiana:
- Italia-Bulgaria 2-3 (25-18, 20-25, 23-25, 25-19, 9-15)
- Italia-Ucraina 0-3 (25-23, 25-19, 25-16)
- Italia-Brasile 3-1 (25-19, 25-23, 22-25, 25-23)
- Italia-Slovenia (stasera ore 20.30)
Obbligatorio vincere nell'ultimo impegno a Lubiana. Quarto e conclusivo match della Week 2 dell'Italia nella Volley Nations League, sfida che ci oppone ai padroni di casa della Slovenia che occupano il secondo posto nella classifica generale. Un appuntamento importante sulla strada della Final Eight. Segui il liveblog del match su skysport.it